Революция безопасности в Android: Google вводит проверку разработчиков приложений

·1·Технологии
Революция безопасности в Android: Google вводит проверку разработчиков приложений

Компания Google объявила сроки внедрения системы обязательной верификации для разработчиков приложений с целью защиты пользователей операционной системы Android от кибератак и вредоносного ПО. Ожидается, что эта инициатива коренным образом изменит процесс установки подозрительных программ из сторонних источников и выведет безопасность системы на новый уровень. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, новые правила в первую очередь направлены на защиту пользователей от опасных приложений, загружаемых из неизвестных источников. Ранее Google объявила о правиле, обязывающем пользователей ждать 24 часа перед установкой продуктов непроверенных разработчиков. Теперь же этот процесс станет более системным.

Этапы и сроки реформ

Внедрение новой системы будет проходить в несколько этапов. С июня 2026 года на устройствах Android заработает специальная служба, проверяющая принадлежность приложения зарегистрированному разработчику. Это обновление будет автоматически загружаться на смартфоны через системные обновления Google, однако в первые месяцы оно не окажет значительного влияния на процесс установки приложений.

Основные изменения вступят в силу 30 сентября 2026 года. На начальном этапе требования к верификации будут введены в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Сингапур и Таиланд. Кроме того, эти требования будут касаться не только Google Play, но и приложений, распространяемых через крупные магазины, такие как Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, Honor App Market, Oppo App Market и Vivo V-Appstore.

Возможности для студентов и любителей

Google не забыла о молодых разработчиках и любителях при внедрении новых правил. Компания представит новый тип аккаунтов под названием «учетная запись с ограниченным распространением» (limited distribution account). Этот тип аккаунтов предназначен для студентов и начинающих, позволяя им бесплатно распространять свои приложения на количество до 20 устройств даже без государственных документов, удостоверяющих личность. Доступ к таким аккаунтам откроется в июле этого года.

Для опытных пользователей Google сохранит режим «расширенного потока» (advanced flow). Этот режим оставит возможность установки приложений из непроверенных источников, однако система будет проводить дополнительные проверки безопасности. Это поможет предотвратить мошенничество, сохраняя при этом принцип открытости системы Android.

В глобальном масштабе эта новинка планируется к применению на всех сертифицированных устройствах Android в 2027 году. Для пользователей в Узбекистане это также станет важным шагом в обеспечении безопасности приложений. В результате пользователи смогут быть уверены, что каждая программа, устанавливаемая на их смартфон, создана конкретным лицом или компанией с соответствующей ответственностью.

GoogleAndroidБезопасностьПриложенияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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