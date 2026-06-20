Роботизированный забой рыбы: Шинкеи Сйстемс совершает революцию в рыболовстве

·34·Технологии
Роботизированный забой рыбы: Шинкеи Сйстемс совершает революцию в рыболовстве

В мире венчурных инвестиций произошла неожиданная новость: фонд Фундерс Фунд инвестировал в стартап Шинкеи Сйстемс, который разработал технологию гуманного забоя рыбы. Как сообщили на мероприятии СтриктлйВК, организованном изданием TechCrunch, этот проект направлен не только на снижение жестокости по отношению к животным, но и на радикальное улучшение качества и срока хранения морепродуктов. Об этом пишет Techcrunch.ком сообщает в новости.

Робот под названием Посеидон, представленный основателем Шинкеи Сйстемс Сайфом Хаваджей, по размеру напоминает морозильную камеру и устанавливается на рыболовные суда. Устройство с помощью технологии Компутер Висион сканирует каждую рыбу, определяет её вид и находит область мозга. Спустя несколько секунд после извлечения рыбы из воды робот наносит удар в мозг и делает необходимые надрезы. Этот процесс предотвращает страдания рыбы и её медленное удушье.

Техника ике джиме и качество продукции

Данная технология основана на многовековой японской традиции «ике джиме». Согласно традиции, опытные рыбаки мгновенно убивают рыбу и выпускают кровь. По данным иксбт.ком, если рыба умирает медленно и в состоянии стресса, её мясо насыщается молочной кислотой и гормонами стресса, что портит вкус и приводит к быстрой порче продукта. Роботы Шинкеи автоматизировали этот процесс в промышленном масштабе.

Быстрая и гуманная смерть обеспечивает более длительное хранение рыбного филе и даже позволяет проводить его «созревание» (агинг). Этот процесс расщепления мышц ферментами создает вкус умами, необходимый для сашими. По словам Хаваджи, если рыба, пойманная обычным способом, хранится 5–7 дней, то с технологией Шинкеи этот срок может увеличиться до 14 дней, а иногда и до трех недель.

Логистика и экономическая эффективность

Шинкеи Сйстемс стала не просто поставщиком технологий, а полностью вертикально интегрированной компанией. Они бесплатно предоставляют рыбакам устройства Посеидон, взамен выкупая выловленную рыбу по цене выше рыночной. Затем продукция перерабатывается на заводе в городе Такома, штат Вашингтон, и продается под брендом Серемони.

В настоящее время эта «премиальная» рыба продается в известной сети супермаркетов Эревхон в Лос-Анджелесе и в престижных ресторанах, обладающих в общей сложности 50 звездами Мишлен. Примечательно, что японские рынки впервые в истории начали импортировать рыбу, выловленную в США, так как технология Шинкеи довела качество продукции до японских стандартов.

Этот проект также решает серьезную проблему рыбной промышленности США. Сейчас большая часть рыбы, выловленной в США, отправляется на переработку в Китай, где её чистят с помощью дешевой рабочей силы, после чего она возвращается обратно. Шинкеи стремится сосредоточить все процессы в одном месте — в самих США, чтобы снизить логистические затраты и устранить потери продукции (которые сейчас достигают 18%). Крупные инвесторы, такие как Фундерс Фунд, делают ставку на проект именно из-за инновационного решения этой сложной проблемы.

Shinkei SystemsРобототехникаAIFounders FundТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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