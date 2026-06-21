Популярность VPN и Signal резко возросла после блокировки Telegram в Индии

Введение временных ограничений на работу мессенджера Telegram правительством Индии привело к неожиданным изменениям на рынке цифровых технологий в стране. Как сообщает TechCrunch со ссылкой на аналитику Appfigures, после объявления о блокировке пользователи начали массово переходить на VPN-сервисы и альтернативные средства связи. Об этом сообщает Ixbt.com.

Официальный Дели объяснил эту меру борьбой с мошенничеством вокруг одного из крупнейших вступительных экзаменов в стране — NEET. По данным правительства, через платформу Telegram распространялись фальшивые экзаменационные вопросы, что поставило под угрозу прозрачность системы образования. В связи с этим, для пресечения мошеннических схем, доступ к мессенджеру был ограничен.

Спрос на VPN-сервисы достиг рекордного уровня

В день объявления ограничений количество скачиваний VPN-приложений в Индии достигло наивысшей точки с начала 2025 года. Среднесуточный показатель загрузок вырос на 49%, превысив 208 тысяч. В частности, такие сервисы, как Proton VPN, Turbo VPN, NordVPN и ExpressVPN, оказались в числе самых востребованных приложений.

Так, приложение Proton VPN стало скачиваться на 113% чаще в App Store и на 64% чаще на платформе Google Play. Представители компании отметили, что число новых зарегистрированных индийских пользователей оказалось на 120% выше обычного. Канадский сервис Windscribe также сообщил о двукратном росте числа регистраций.

Рост приложений Signal и iMe

Ограничение Telegram усилило интерес не только к VPN, но и к альтернативным мессенджерам. Количество скачиваний Signal в Google Play выросло на 322%, а в App Store — на 72%. Приложение iMe, связанное с экосистемой Telegram, совершило настоящий скачок: с нескольких сотен загрузок в день до более чем 50 тысяч.

Интересно, что, несмотря на ограничения, аудитория самого Telegram не сократилась. По данным Sensor Tower, в день объявления ограничений число активных пользователей мессенджера в день выросло на 17%. Это показывает, что пользователи вместо того, чтобы отказаться от платформы, стремятся сохранить доступ к ней и ищут способы входа.

Компания Cloudflare зафиксировала значительный рост числа DNS-запросов к доменам Telegram. По мнению экспертов, это результат непрерывных попыток пользователей получить доступ к платформе. Несмотря на то, что администрация Telegram обратилась в суд с предложением удалять только незаконный контент, а не блокировать всю платформу, суд Дели поддержал временные меры правительства.

Согласно аналитике Surfshark, на сегодняшний день Telegram полностью или частично ограничен в десятках стран мира. В каждом таком случае наблюдается резкий рост интереса пользователей к VPN и защищенным средствам связи, что еще больше усиливает дискуссии об эффективности блокировок в цифровом мире.