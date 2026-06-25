Оставит ли искусственный интеллект инженеров без работы: новое исследование показало неожиданный результат

·24·Технологии
Оставит ли искусственный интеллект инженеров без работы: новое исследование показало неожиданный результат

В последнее время стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) вызывает серьезную обеспокоенность у многих профессионалов, особенно среди разработчиков. Многие предсказывали, что AI научится писать код и займет место инженеров. Однако последние статистические данные показывают, что эти предположения не подтверждаются на практике, и, напротив, инженерная профессия оказывается одной из самых устойчивых во всех сферах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщение сообщает.

Результаты масштабного исследования, проведенного венчурной компанией СигналФире, показывают, что в 2025 году показатели найма в инженерном направлении остались значительно более стабильными по сравнению с другими областями. Анализируя карьерные пути миллионов сотрудников в более чем 80 миллионах компаний, исследователи пришли к неожиданному выводу: AI не вытесняет инженеров, а, напротив, увеличивает спрос на них.

Ситуация в крупных технологических компаниях

Хотя общий объем найма в технологических гигантах сократился на 25% по сравнению с 2019 годом, для инженерных должностей этот показатель снизился всего на 11%. По данным СигналФире, в 12 крупнейших технологических компаниях мира (Теч Маджорс), включая таких гигантов, как Алфабет, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA и Tesla, в 2025 году инженеры составили 55% от общего числа нанятых сотрудников.

Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 46%. Это означает, что даже в периоды экономических трудностей и сокращения штатов компании делают больший акцент на удержании технических специалистов и привлечении новых. В стартап-проектах ситуация еще более позитивная — новые компании наняли на 7% больше инженеров, чем в 2019 году.

Почему прогнозы не сбылись?

Консалтинговая фирма Чалленгер, Грай & Чристмас называла AI основной причиной увольнений в мае. Теоретически, поскольку инструменты AI ускорили процесс написания кода, один инженер должен был справляться с работой, которую раньше выполняли несколько человек. Однако на практике эти технологии стали дополнительным инструментом для решения более сложных задач, а не заменой человеческого труда.

Как отмечает глава исследовательского отдела СигналФире Эшер Банток, если бы AI действительно мог заменить инженеров, то в период нынешних сокращений именно инженерный штат сократился бы первым и наиболее резко. Однако цифры доказывают обратное. Сейчас число инженеров растет быстрее, чем во всех остальных функциональных направлениях.

Даже глава одной из ведущих компаний в области искусственного интеллекта Anthropic Дарио Амодеи в прошлом году предупреждал, что AI может уничтожить половину рабочих мест «белых воротничков» в течение пяти лет, однако глава экономического отдела компании Питер Маккрори признал, что на данный момент негативное влияние AI на рынок труда не ощущается. Сохранение спроса на высококвалифицированных разработчиков на рынке Узбекистана также является частью этой глобальной тенденции.

AIТехнологииИнженерияРынок ТрудаSignalFire
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Бум искусственного интеллекта вывел компанию Микрон в число мировых технологических гигантовБум искусственного интеллекта вывел компанию Микрон в число мировых технологических гигантовСегодня, 03:23Google теряет ведущих специалистов в области искусственного интеллектаGoogle теряет ведущих специалистов в области искусственного интеллектаСегодня, 02:59Новая эра кибербезопасности: список компаний, не внедривших технологию ПасскейсНовая эра кибербезопасности: список компаний, не внедривших технологию ПасскейсСегодня, 02:28Стали известны дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Ватч Ultra 2Стали известны дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Ватч Ultra 2Сегодня, 02:28Крупная кибератака на системы Tata Electronics: возможна утечка документов Apple и TeslaКрупная кибератака на системы Tata Electronics: возможна утечка документов Apple и TeslaСегодня, 01:52Аппарат NASA Персеверанке подтвердил наличие сложных органических соединений на МарсеАппарат NASA Персеверанке подтвердил наличие сложных органических соединений на МарсеСегодня, 01:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч