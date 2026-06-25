Оставит ли искусственный интеллект инженеров без работы: новое исследование показало неожиданный результат

В последнее время стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) вызывает серьезную обеспокоенность у многих профессионалов, особенно среди разработчиков. Многие предсказывали, что AI научится писать код и займет место инженеров. Однако последние статистические данные показывают, что эти предположения не подтверждаются на практике, и, напротив, инженерная профессия оказывается одной из самых устойчивых во всех сферах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщение сообщает.

Результаты масштабного исследования, проведенного венчурной компанией СигналФире, показывают, что в 2025 году показатели найма в инженерном направлении остались значительно более стабильными по сравнению с другими областями. Анализируя карьерные пути миллионов сотрудников в более чем 80 миллионах компаний, исследователи пришли к неожиданному выводу: AI не вытесняет инженеров, а, напротив, увеличивает спрос на них.

Ситуация в крупных технологических компаниях

Хотя общий объем найма в технологических гигантах сократился на 25% по сравнению с 2019 годом, для инженерных должностей этот показатель снизился всего на 11%. По данным СигналФире, в 12 крупнейших технологических компаниях мира (Теч Маджорс), включая таких гигантов, как Алфабет, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA и Tesla, в 2025 году инженеры составили 55% от общего числа нанятых сотрудников.

Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 46%. Это означает, что даже в периоды экономических трудностей и сокращения штатов компании делают больший акцент на удержании технических специалистов и привлечении новых. В стартап-проектах ситуация еще более позитивная — новые компании наняли на 7% больше инженеров, чем в 2019 году.

Почему прогнозы не сбылись?

Консалтинговая фирма Чалленгер, Грай & Чристмас называла AI основной причиной увольнений в мае. Теоретически, поскольку инструменты AI ускорили процесс написания кода, один инженер должен был справляться с работой, которую раньше выполняли несколько человек. Однако на практике эти технологии стали дополнительным инструментом для решения более сложных задач, а не заменой человеческого труда.

Как отмечает глава исследовательского отдела СигналФире Эшер Банток, если бы AI действительно мог заменить инженеров, то в период нынешних сокращений именно инженерный штат сократился бы первым и наиболее резко. Однако цифры доказывают обратное. Сейчас число инженеров растет быстрее, чем во всех остальных функциональных направлениях.

Даже глава одной из ведущих компаний в области искусственного интеллекта Anthropic Дарио Амодеи в прошлом году предупреждал, что AI может уничтожить половину рабочих мест «белых воротничков» в течение пяти лет, однако глава экономического отдела компании Питер Маккрори признал, что на данный момент негативное влияние AI на рынок труда не ощущается. Сохранение спроса на высококвалифицированных разработчиков на рынке Узбекистана также является частью этой глобальной тенденции.