В легендарные кнопочные телефоны Nokia добавили искусственный интеллект и видеозвонки

Компания HMD Global представила четыре новые модели кнопочных телефонов под брендом Nokia. Главная особенность этих устройств заключается в том, что теперь простые телефоны, как и современные смартфоны, получили встроенного помощника с искусственным интеллектом (AI). Новые модели Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) и Nokia 235 4G (2nd Edition) рассматриваются на технологическом рынке как сочетание классического дизайна и инноваций. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По данным ixbt.com, искусственный интеллект в устройствах работает на платформе Sikey AI, и обратиться к нему можно с помощью специальной кнопки, расположенной в центре блока навигации. Пользователи смогут задавать голосовому помощнику простые вопросы, а также управлять некоторыми функциями телефона с помощью голосовых команд. Стоит отметить, что сервисом AI можно пользоваться бесплатно в течение первых 180 дней, после чего потребуется оформить платную подписку.

Современные функции и технические возможности

Еще одним неожиданным нововведением для кнопочных телефонов стала возможность совершать видеозвонки через сервис Xpress Chat. Для этого устройства оснащены специальными VGA-камерами. Ожидается, что такие компактные устройства, которые до сих пор популярны на рынке Узбекистана, теперь будут служить не только для звонков, но и как современное средство общения.

По размеру экрана модели разделены на две группы: Nokia 210 4G и Nokia 215 4G оснащены 2,4-дюймовыми QVGA-экранами, а версии Nokia 200 4G и Nokia 235 4G получили чуть большие — 2,8-дюймовые IPS-дисплеи. Основная камера присутствует только в моделях Nokia 210 4G и Nokia 235 4G, при этом старшая модель получила 2-мегапиксельный сенсор.

Поддержка сетей четвертого поколения (4G);

Bluetooth 5.0 и порт USB Type-C;

Аккумулятор емкостью 1450 mAh;

3,5-миллиметровый разъем для наушников и FM-радио;

Программная платформа S30+.

По традиции, во все новые модели установлена любимая игра пользователей — легендарная «Змейка» (Snake). Это дарит особую ностальгию преданным поклонникам бренда. Хотя HMD Global пока не раскрыла дату выхода в продажу и цены на новые модели, ожидается, что они займут бюджетный сегмент.

Это обновление может положить начало новой эре на рынке кнопочных телефонов. Учитывая, что в Узбекистане многие пользователи по-прежнему предпочитают продукцию Nokia в качестве второго телефона или надежного средства связи, эти модели, дополненные 4G и искусственным интеллектом, несомненно, найдут свое место на местном рынке.