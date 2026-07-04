Революция в биологии: Учёные создали первую самовоспроизводящуюся синтетическую клетку

Исследователям из Миннесотского университета (США) удалось совершить огромный прорыв в области биологии и инженерии. Созданная ими система СпудКелл способна самостоятельно выполнять все основные функции живого организма — рост, копирование ДНК, усвоение ресурсов и передачу наследственной информации следующему поколению путём деления. Подробности сообщает издание иксбт.ком. Об этом Иксбт.ком сообщает подробно.

В предыдущих экспериментах учёные могли воспроизводить лишь отдельные биологические процессы искусственных клеток. СпудКелл уникален тем, что смог объединить сразу несколько жизненно важных функций в единой системе. Это модель, созданная в лабораторных условиях, наиболее полно воспроизводящая поведение живого организма.

Как работает синтетическая жизнь?

В основе системы лежат липосомы — микроскопические пузырьки из жировой мембраны с водной средой внутри. В них помещена синтетическая ДНК, содержащая инструкции для работы системы. Также в состав искусственной клетки включены молекулы, отвечающие за синтез белков, ферменты и рибосомы. Клетка получает необходимые ей ресурсы, соединяясь со специальными «питающими» липосомами.

Если в живых клетках процесс деления осуществляется за счёт сложной внутренней структуры (цитоскелета), то в системе СпудКелл этот процесс происходит механически. Накопление белков в мембране создаёт сильное напряжение, и структура делится надвое. Самое интересное заключается в том, что эти искусственные клетки также подчиняются законам естественного отбора.

С помощью генетических модификаций исследователи обеспечили более быстрый рост некоторых клеток. В результате при ограниченном количестве пищи такие «сильные» клетки вытеснили обычную популяцию за пять поколений. Это доказало, что искусственные системы также способны адаптироваться к эволюционным процессам.

Новая платформа для технологий будущего

имеет геном размером примерно 90 тысяч пар оснований — это даже меньше минимального количества, необходимого для живой клетки. Генетическая информация разделена на семь независимых плазмид, что позволяет программировать различные функции системы по отдельности. Учёные планируют применять это изобретение в следующих целях:

Производство высокоэффективных лекарственных препаратов;

Создание новых типов материалов и биотранспортных систем;

Синтез экологически чистых видов топлива;

Использование клеток, спроектированных с нуля, вместо модификации бактерий и дрожжей.

Пока этот проект находится на стадии лабораторной модели. Для его внедрения в практику необходимо повысить стабильность генома и стандартизировать инженерные подходы. С этой целью для координации исследований также была создана специальная организация