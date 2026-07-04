Ford представил обновленный Эксплорер: 27-дюймовый экран и мощный двигатель

Американский автогигант Ford официально представил обновленный кроссовер Эксплорер, предназначенный для рынка Китая. Данная рестайлинговая модель значительно отличается от предыдущих версий не только внешним видом, но и внутренним технологическим оснащением. Это обновление призвано укрепить позиции кроссовера на мировом рынке, в частности в азиатском регионе. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Внешний дизайн автомобиля был переработан дизайнерским центром Ford в Китае с учетом вкусов и требований местных покупателей. Обновленный Ford Эксплорер получил расширенную решетку радиатора, измененные бамперы, а также современную светодиодную оптику. Сзади фары объединены единой световой полосой, а патрубки выхлопной системы приобрели более крупную прямоугольную форму.

Интерьер и технологическая революция

Главное изменение в салоне — огромный 27-дюймовый сенсорный экран, занимающий всю переднюю панель. Подобное решение ранее применялось в модели Мондео, выпущенной для китайского рынка, и теперь перекочевало в линейку кроссоверов. Кроме того, дизайн центральной консоли полностью обновился и стал более эргономичным.

По данным иксбт.ком, новый Ford Эксплорер поступит в продажу в двух вариантах: Стандард Эдитион и Тимберлине Эдитион с внедорожными характеристиками. Версия Тимберлине отличается дополнительной защитой нижней части, буксировочными крюками и фирменными колесными дисками с оранжевыми акцентами.

Технические характеристики и мощность

Под капотом кроссовера расположен 2,3-литровый турбодвигатель ЭкоБуст мощностью 286 л.с. и крутящим моментом 445 Нм. Агрегат работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эта комбинация обеспечивает динамичное движение тяжелого кроссовера как в городских условиях, так и на легком бездорожье.

На автомобильном рынке Узбекистана также высок интерес к моделям Ford, в частности к кроссоверу Эксплорер. Хотя обновленная версия пока анонсирована для китайского рынка, существует вероятность ее появления в нашем регионе через параллельный импорт или официальных дилеров. Пока производитель не раскрыл точные цены и дату начала продаж новой модели.