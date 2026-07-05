Новые миллиардеры на мировом рынке: С начала года появилось около 90 стартапов-единорогов

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (AI) на мировом технологическом рынке вывел активность инвесторов на беспрецедентный уровень. В результате за прошедший период 2024 года по всему миру было зарегистрировано около 90 новых «единорогов» — частных стартапов, рыночная стоимость которых превысила 1 миллиард долларов. Этот показатель означает, что технологическая экосистема не только восстанавливается, но и расширяется за счёт новых направлений. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По сообщению издания TechCrunch со ссылкой на данные Крунчбасе и ПитчБук, большинство новых единорогов специализируются в области искусственного интеллекта. Однако внимание инвесторов привлекают также компании, предлагающие высокотехнологичные решения в таких традиционных отраслях, как кибербезопасность, здравоохранение и даже промышленное производство. Для специалистов из Узбекистана эта тенденция также важна, поскольку направление глобального капитала определяет облик будущей цифровой экономики.

Лидеры в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности

В списке новых единорогов особо выделяется компания МаинФунк. Этот стартап , основанный в 2023 году, предлагает АИ-рабочее пространство под названием Генспарк. На последнем инвестиционном раунде он привлёк 485 миллионов долларов, доведя свою стоимость до 2.6 миллиарда долларов. Присутствие среди инвесторов таких гигантов, как ЛГ Течнологй Вентурес и AWS, свидетельствует о перспективности проекта.

В сфере кибербезопасности стартап Сокет преодолел отметку в 1 миллиард долларов. Эта компания, основанная в 2020 году, занимается защитой цепочек поставок программного обеспечения от вредоносных атак. Сокет, поддерживаемый такими авторитетными венчурными фондами, как Andreessen Horowitz, доказывает, что сегодня кибербезопасность стала приоритетной задачей для любого бизнеса.

Технологический поворот в медицине и промышленности

В сфере медицинских технологий (МедТеч) компания МиРус показала один из лучших результатов. Рыночная стоимость этого стартапа, занимающегося производством сердечно-сосудистых и ортопедических устройств, оценивается в 4.41 миллиарда долларов. Крупная инвестиция от Бостон Скиентифик демонстрирует высокий спрос на медицинские инновации.

Кроме того, в промышленной сфере внимание привлекает стартап СендКутСенд. Он предлагает услугу резки промышленных деталей на заказ и достиг стоимости в 1 миллиард долларов. Подобные проекты показывают, что цифровые технологии резко повышают эффективность не только в виртуальном мире, но и в реальном производстве.

В список единорогов текущего года также входят следующие компании:

ЭКсА ($1.95 млрд) — специализированная поисковая система для АИ-агентов;

($1.95 млрд) — специализированная поисковая система для АИ-агентов; Ви Лабс ($1.64 млрд) — АИ-платформа для медицинских учреждений;

($1.64 млрд) — АИ-платформа для медицинских учреждений; Фартер ($1.25 млрд) — цифровая платформа для управления капиталом;

($1.25 млрд) — цифровая платформа для управления капиталом; Радар ($1 млрд) — система управления запасами.

По мнению специалистов, рост числа таких стартапов показывает, что «АИ-бум» в мировой экономике ещё не достиг своего пика. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, отслеживание этих тенденций помогает понять, каким направлениям следует уделять больше внимания при формировании местной стартап-экосистемы. То, что корпорации вроде NVIDIA и Microsoft активно финансируют новые стартапы, означает, что в ближайшие годы технологический ландшафт изменится ещё сильнее.