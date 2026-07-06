WhatsApp начал резервирование имен пользователей: теперь можно скрыть номер

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta, начал внедрение долгожданной функции для своих более чем 3 миллиардов пользователей — возможность резервирования персональных имен пользователей (усернаме). Ожидается, что внедрение этой системы выведет безопасность платформы и конфиденциальность личных данных на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Главное преимущество новой функции заключается в том, что теперь пользователям не нужно раскрывать свой номер телефона при обмене контактами. Это особенно удобно для тех, кто ставит конфиденциальность личных данных на первое место, а также для предпринимателей, общающихся с клиентами. Теперь для начала общения достаточно просто поделиться уникальным именем пользователя.

Как зарезервировать и изменить имя пользователя?

В настоящее время WhatsApp внедряет эту функцию поэтапно. Пользователи могут зарезервировать понравившееся имя уже сейчас, однако полноценный запуск функции запланирован до конца текущего года. Если у вас есть аккаунт в Facebook или Instagram, вы можете зарезервировать существующее там имя пользователя и для WhatsApp.

Чтобы установить имя пользователя, необходимо зайти в меню настроек и выбрать соответствующий раздел. Если выбранное имя впоследствии перестанет нравиться, его можно изменить или полностью удалить с помощью кнопки редактирования. Стоит отметить, что WhatsApp автоматически резервирует имена известных личностей и крупных организаций, чтобы защитить их от присвоения другими лицами.

Дополнительные меры безопасности и конфиденциальности

WhatsApp предлагает не только систему имен пользователей, но и дополнительный уровень защиты. Пользователи смогут ограничивать круг лиц, которые могут им писать. В частности, от незнакомых людей, желающих связаться через имя пользователя, может потребоваться ввод специального четырехзначного ПИН-кода.

Эта система ПИН-кодов предотвращает получение сообщений от посторонних лиц без вашего разрешения. Пользователи смогут в любое время изменить этот код или создать новый. Данная функция играет важную роль в защите от спам-сообщений и нежелательного общения.

Новая система станет доступна всем пользователям в ближайшие недели. В настоящее время процесс резервирования имен служит в основном для предотвращения дублирования имен и позволяет пользователям сохранять свои бренды. Пользователи из Узбекистана также смогут воспользоваться этой возможностью одними из первых, своевременно обновляя приложение.