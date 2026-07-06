На очереди рекорд Роже Милла: когда Криштиану Роналду и Лионель Месси уйдут из футбола?

Две великие легенды футбольного мира, Криштиану Роналду и Лионель Месси, несмотря на возраст, продолжают удивлять всех, демонстрируя игру высокого уровня. Легенда камерунского футбола Роже Милла поделился своими мыслями о долголетии этих звезд. Он отметил, что, хотя игра до 50 лет кажется невозможной, эти два футболиста способны побить его исторический рекорд на Чемпионате мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Для справки, Роже Милла было 42 года и 39 дней, когда он забил гол в ворота сборной России на Чемпионате мира 1994 года. До сих пор он остается самым возрастным автором гола в истории мундиалей. Если 41-летний Криштиану Роналду и 39-летний Лионель Месси примут участие в турнире 2026 года и, возможно, 2030 года, они могут стереть этот результат Милла со страниц истории.

Превосходство опыта и техники

В интервью изданию А Бола Милла также затронул критику физического состояния современных звезд. Хотя многие говорят, что они бегают не так много, как раньше, бывший камерунский нападающий не считает это недостатком. По его мнению, меньше бегать и больше забивать — это признак настоящего мастерства.

«Я восхищаюсь тем, что они делают. Снимаю шляпу перед Месси и Роналду! Люди говорят, что они перестали бегать, но игрок, который продолжает забивать, не бегая, заслуживает еще большей похвалы. Самое главное, что они по-прежнему способны решать исход матча. Это дано не каждому футболисту», — говорит Роже Милла.

Милла объяснил, что преимущество опытных футболистов на поле заключается в их тактическом интеллекте. С возрастом скорость может уйти, но техника работы с мячом и умение выбирать позицию только оттачиваются. По его словам, возрастной игрок лучше молодых знает, где стоять и как принять мяч, чтобы переиграть соперника.

Планы на будущее и новые рубежи

На данный момент Лионель Месси забил 7 голов на Чемпионатах мира, и его участие в мундиале 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, практически гарантировано. Криштиану Роналду благодаря своей физической форме остается главной силой сборной Португалии. Если они выйдут на поле и на чемпионате 2030 года, то могут установить абсолютные рекорды в истории футбола.

Хотя игра на профессиональном уровне до 50 лет далека от реальности, Милла отметил, что пребывание футболистов старше 40 лет на элитном уровне становится новой нормой. Это дает болельщикам возможность еще несколько лет наблюдать за своими любимыми героями на больших аренах.