Microsoft объявила о новых сокращениях: около 5 тысяч сотрудников потеряли работу

Технологический гигант корпорация Microsoft объявила об увольнении около 4 800 сотрудников в рамках оптимизации своей глобальной рабочей силы. Это составляет примерно 2,1% от общего штата компании. Данное решение, принятое в период бурного развития искусственного интеллекта (AI), который угрожает традиционным рабочим местам, вызвало обеспокоенность общественности. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно внутренней записке, распространенной компанией, сокращения в основном затронут игровое подразделение Xbox и направление коммерческих продаж (коммеркиал салес). Руководство Microsoft объяснило этот шаг рыночной конъюнктурой и резким изменением потребностей клиентов. Директор по персоналу компании Амй Колеман в своем обращении к сотрудникам подчеркнула, что бизнес вынужден меняться, так как меняется мир.

Искусственный интеллект и трансформация рабочих мест

Основной вопрос, который волнует многих, — это связь данных сокращений с искусственным интеллектом. Хотя Амй Колеман в своем заявлении отметила, что AI не заменяет сотрудников напрямую, она признала, что технология коренным образом меняет методы работы. По ее словам, часть повседневных задач теперь может быть автоматизирована, что требует от сотрудников освоения новых навыков и постоянной адаптации.

По мнению экспертов, этот шаг Microsoft согласуется с ее новым стратегическим направлением — созданием подразделения Фронтиер Компани. Эта новая структура специализируется на внедрении АИ-решений для корпоративных клиентов, и в нее направлено 2,5 миллиарда долларов инвестиций. Это подтверждает общую тенденцию в технологической сфере: компании направляют средства, сэкономленные за счет сокращения штата, на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Изменения в Xbox и инженерных отделах

Сокращения в подразделении Xbox еще раз продемонстрировали сложную ситуацию в игровой индустрии. Компания заявила, что реструктурирует бизнес для достижения долгосрочного успеха. Не только отделы продаж, но и инженерные команды пересматривают свою структуру и приоритеты, чтобы адаптироваться к потребностям клиентов и будущим инновациям.

Подобные решения крупных корпораций, таких как Microsoft, являются важным сигналом и для развивающихся рынков. Глобальная технологическая трансформация требует от местных ИТ-специалистов не только навыков программирования, но и умения эффективно использовать инструменты искусственного интеллекта. Сокращения в отрасли свидетельствуют об усилении конкуренции в мире технологий.

В целом, последние шаги Microsoft — это решительное движение компании на пути превращения из традиционного разработчика программного обеспечения в полноценную экосистему, основанную на искусственном интеллекте. Несмотря на то, что это привело к потере работы тысячами людей, руководство корпорации открыто заявляет, что компании, не адаптирующиеся к изменениям, будут вытеснены с рынка.