Подразделение смартфонов Samsung впервые в своей истории может понести убытки
Для южнокорейского технологического гиганта Samsung второй квартал текущего года может завершиться неожиданными финансовыми результатами. Согласно новому отчету аналитиков Меритз Секуритиес, подразделение Samsung МКс, отвечающее за производство смартфонов, впервые в своей истории может закрыть квартал с убытками. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.
Согласно аналитическим данным, по итогам завершившегося второго квартала подразделение МКс понесло операционный убыток в размере около 1 триллиона вон (примерно 740 миллионов долларов). Этот показатель является беспрецедентным для Samsung с момента формирования рынка смартфонов. Обычно сегмент мобильных устройств компании был одним из основных драйверов общей прибыли.
Причины кризиса и ситуация в других подразделенияхПо данным иксбт.ком, ожидается, что не только подразделение смартфонов, но и департаменты по производству сетевого оборудования и бытовой техники также понесут убытки в этом квартале. Глобальная экономическая ситуация, рост цен на комплектующие и изменение потребительского спроса могли стать причинами этих негативных показателей.
Хотя смартфоны бренда Samsung занимают лидирующие позиции на рынке Узбекистана, усиление глобальной конкуренции и рост маркетинговых расходов оказывают давление на доходы компании. Особенно сложно становится поддерживать баланс между флагманскими моделями и устройствами среднего сегмента.
Полупроводниковый бизнес в роли спасителяНесмотря на убытки мобильного подразделения, ожидается, что корпорация Samsung в целом получит очень большую прибыль. Это связано с огромным успехом бизнеса компании по производству полупроводников (чипов). Аналитики оценивают операционную прибыль в этом направлении примерно в 112 триллионов вон.
Таким образом, благодаря своей диверсифицированной бизнес-модели Samsung удается компенсировать временную неудачу на рынке смартфонов за счет продаж чипов. Эта ситуация еще раз доказывает, насколько устойчива компания в технологической экосистеме.
На данный момент Samsung не дала официальных комментариев по поводу этих аналитических данных. После публикации окончательного квартального отчета компании можно будет сделать более точные выводы о реальном состоянии мобильного подразделения и его дальнейшей стратегии. Эксперты надеются, что продажи новых складных смартфонов во второй половине года исправят ситуацию.
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