Громкое обещание Роналду: «Если победим, подарю каждому по Rolls-Royce»

·150·Спорт
Громкое обещание Роналду: «Если победим, подарю каждому по Rolls-Royce»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перед важным матчем дал неожиданное обещание, чтобы дополнительно вдохновить своих товарищей по команде. По его словам, если Португалия победит сегодня Испанию и выйдет в финал, он лично подарит каждому футболисту команды автомобиль «Rolls-Royce».

Эта новость за короткое время вызвала широкое обсуждение в социальных сетях и огромный интерес среди футбольных болельщиков. Отмечается, что столь щедрое обещание Роналду направлено на то, чтобы придать команде дополнительный импульс и максимально повысить мотивацию перед решающей игрой.

Матч между Португалией и Испанией ожидается футбольными фанатами с большим нетерпением. Теперь всё внимание приковано к результату на поле — вопрос о том, сдержит ли Роналду свое слово, если Португалия победит и выйдет в финал, стал одной из главных тем дня.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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