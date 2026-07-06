Природные катастрофы в Европе: лесные пожары расширяются

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Природные катастрофы в Европе: лесные пожары расширяются

Крупные лесные пожары, вспыхнувшие в ряде европейских стран, охватили тысячи гектаров земли. В Испании, Франции, Португалии и Греции для сдерживания пламени задействованы сотни пожарных, спецтехника и авиация. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Сообщается, что в департаменте Пиренеи-Ориенталь на юге Франции в результате пожара, начавшегося вечером 4 июля, тяжело пострадали два человека, включая одного пожарного и местного жителя. Из данного района было эвакуировано почти 5 тысяч человек. В работах по ликвидации огня задействованы около 700 пожарных, 200 единиц спецтехники, а также десятки самолетов и вертолетов.

По данным правительства Франции, по состоянию на июль риск лесных пожаров оценивается как высокий в 41 департаменте страны. В семи из них объявлен наивысший уровень опасности.

В Греции из-за пожара на заводе по переработке отходов недалеко от города Салоники густой дым распространился до центра города. Власти призвали жителей закрыть окна и по возможности оставаться дома. В связи с инцидентом были эвакуированы три населенных пункта и учреждение по уходу, в котором проживают 157 человек. По этому делу был задержан 76-летний мужчина, подозреваемый в поджоге.

Кроме того, крупный лесной пожар был зафиксирован в западной части Афин. Для его тушения привлечены 210 пожарных, волонтеры и специальная авиация.

В провинции Жирона в Испании пожар, продолжающийся с 3 июля, уничтожил почти 2,2 тысячи гектаров территории.

В муниципалитете Возел в Португалии пожар, начавшийся в июле, распространился на площадь более 12 тысяч гектаров. Для его ликвидации мобилизованы 1 200 пожарных, 400 единиц спецтехники и 15 самолетов. В то же время Испания направила соседней стране в помощь 120 пожарных и 45 единиц спецтехники.

По данным местных СМИ, хотя основные пожары в Португалии взяты под контроль, в некоторых районах все еще сохраняются очаги возгорания.

Эксперты отмечают, что эти масштабные лесные пожары, наблюдаемые в ряде стран Европы, могут быть напрямую связаны с аномально жаркой погодой, зафиксированной в июне.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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