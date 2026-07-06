Из-за ошибки в Windows 11 один файл разрастается до 500 GB

Корпорация Microsoft официально признала наличие серьезной ошибки в операционной системе Windows 11. Из-за этого сбоя обычный системный файл может бесконтрольно увеличиваться, занимая сотни гигабайт свободного места на жестком диске. Эта ситуация создает неожиданные проблемы для пользователей, так как нехватка памяти негативно сказывается на общей скорости работы компьютера. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Проблема непосредственно связана с файлом под названием КапабилитйАккессМанагер.дб-вал . Этот файл является частью компонента Капабилитй Аккесс Манагер, который отвечает за управление правами доступа приложений к таким функциям, как микрофон, камера, геолокация и запись экрана. В обычном состоянии этот журнал не должен превышать нескольких мегабайт, однако системный сбой приводит к его разрастанию до огромных размеров.

Как сообщает издание Windows Латест, основываясь на жалобах пользователей, в некоторых случаях размер этого файла превышал 70, 110, 200 и даже 500 GB. Хуже всего то, что Windows 11 не предупреждает пользователя о том, что память заканчивается. Встроенные средства диагностики лишь показывают, что место занято разделом «Система и зарезервированные файлы», но не уточняют, какой именно файл является виновником.

Решение проблемы и обновления

Специалисты Microsoft работали над устранением этой ошибки. Сообщается, что решение проблемы включено в состав необязательного обновления, выпущенного в июне. Этот пакет направлен на обеспечение стабильности системы и устранение аномалий, связанных с памятью.

Для большинства пользователей это исправление устанавливается автоматически. Согласно планам компании, ожидается, что данная ошибка будет полностью устранена вместе с традиционным пакетом обновлений «Патч Туесдай», который выйдет в середине июля. До тех пор пользователям рекомендуется проверять наличие обновлений системы.

Эта информация актуальна и для пользователей в Узбекистане, так как операционная система Windows 11 широко распространена в нашей стране. Если диск К: на вашем компьютере необъяснимо заполняется, это может быть связано именно с вышеуказанной ошибкой. В такой ситуации обновление системы до последней версии является наиболее оптимальным решением.

Технологический гигант отмечает, что подобные ошибки естественны для современных сложных операционных систем, однако их своевременное обнаружение и устранение важны с точки зрения безопасности и удобства. Пользователям не рекомендуется удалять системные файлы с помощью сторонних программ, так как это может повредить работе Windows.