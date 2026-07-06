Reddit использует технологию LLM для борьбы с искусственным интеллектом

·41·Технологии
Reddit использует технологию LLM для борьбы с искусственным интеллектом

В интернет-пространстве рост количества спама, созданного с помощью искусственного интеллекта, стал серьезной проблемой для крупных платформ. Социальная сеть Reddit объявила о внедрении технологии Ларге Лангуаге Моделс (LLM) для борьбы с этой угрозой. Это своего рода метод «борьбы огнем с огнем», при котором платформа теперь использует более умные алгоритмы для обнаружения контента, сгенерированного ботами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Популяризация ChatGPT и других нейросетей в последние годы позволила злоумышленникам создавать спам-контент в беспрецедентных масштабах. Если предыдущие фильтры легко блокировали простые и повторяющиеся тексты, то сообщения, написанные с помощью современных моделей LLM, отличаются высокой степенью сходства с человеческой речью. По данным Reddit, платформа ежедневно блокирует около 23 миллионов спам-просмотров и выявляет более 25 тысяч новых спам-постов и комментариев.

Новый этап технологической борьбы

В своем блоге Reddit отмечает, что обновленные инструменты позволяют выявлять «тонкие и скоординированные модели фальшивого поведения», которые не могли заметить старые системы. Это доказало свою эффективность, особенно в борьбе с попытками искусственной популяризации тем (хайпа) или скрытого проведения рекламных кампаний. В первом квартале текущего года компании удалось снизить уровень столкновения пользователей со спамом на 20 процентов по сравнению с последним кварталом прошлого года.

Другие крупные платформы также подходят к этой проблеме по-разному. Например, YouTube, Meta и Instagram позволяют пользователям размещать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, на определенных условиях. TikTok же предоставляет пользователям возможность настраивать количество АИ-контента, который они хотят видеть в своих лентах. Reddit же сосредоточился на безопасности пользователей и чистоте платформы.

Человеческий фактор и будущие риски

Внедрение технологии LLM помогает быстрее выявлять не только спам, но и язык вражды (хате спич) и другие виды контента, нарушающие правила. Однако эксперты отрасли предупреждают, что полагаться исключительно на алгоритмы опасно. Для достижения наиболее эффективного результата системы искусственного интеллекта обязательно должны работать под контролем модераторов-людей.

Эта новость также актуальна для пользователей социальных сетей в сегменте Узбекистана. Усиление борьбы со спамом на глобальных платформах обеспечивает получение более качественной и достоверной информации для местной аудитории. Опыт Reddit показывает, что проблему, вызванную технологией, можно решить только с помощью еще более продвинутых технологий.

RedditИскусственный ИнтеллектLLMСпамТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Apple возобновила оплату банковскими картами в Индии после четырехлетнего перерываApple возобновила оплату банковскими картами в Индии после четырехлетнего перерываСегодня, 21:30Уходит ли бренд OnePlus с европейского рынка: пользователи жалуются на гарантийное обслуживаниеУходит ли бренд OnePlus с европейского рынка: пользователи жалуются на гарантийное обслуживаниеСегодня, 20:51Microsoft объявила о новых сокращениях: около 5 тысяч сотрудников потеряли работуMicrosoft объявила о новых сокращениях: около 5 тысяч сотрудников потеряли работуСегодня, 20:21Из-за ошибки в Windows 11 один файл разрастается до 500 GBИз-за ошибки в Windows 11 один файл разрастается до 500 GBСегодня, 19:59Спецслужбы Канады нанесли киберудары по международным преступникам и экстремистамСпецслужбы Канады нанесли киберудары по международным преступникам и экстремистамСегодня, 19:52Подразделение смартфонов Samsung впервые в своей истории может понести убыткиПодразделение смартфонов Samsung впервые в своей истории может понести убыткиСегодня, 19:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке