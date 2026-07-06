Финансовую репутацию нянь и домработниц теперь проверяют через специальную систему

Процесс подбора домработниц, нянь и репетиторов теперь позволяет оценивать не только опыт работы, но и их финансовую надежность. Сервис «Помогател», специализирующийся на поиске домашнего персонала, запустил новую функцию для проверки финансовой репутации кандидатов. Это нововведение поможет работодателям принять дополнительные меры безопасности при найме посторонних лиц. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новая система интегрирована с сервисом «Карма», разработанным кредитным бюро «Скоринг Бюро». По данным иксбт.ком, с помощью этой функции пользователи могут получить информацию о кредитной истории кандидата, задолженностях и других финансовых обязательствах. Это особенно важно для семей, выбирающих персонал для работы с детьми или пожилыми людьми.

Как осуществляется проверка?

Процесс получения данных о финансовой надежности основан на принципах прозрачности. После того как работодатель отправляет запрос, окончательное решение остается за самим кандидатом. То есть сотрудник должен дать согласие на раскрытие своих персональных данных. Процесс подтверждения проходит через портал государственных услуг, что гарантирует точность и законность информации.

Система анализирует финансовое состояние кандидата по следующим критериям:

Кредитная дисциплина и наличие текущих задолженностей;

Судебные исполнительные листы и неоплаченные штрафы;

История оплаты коммунальных услуг;

Наличие залогового имущества и признаки банкротства.

По результатам анализа система присваивает кандидату индекс по шкале от 1 до 10. Высокий балл означает, что кандидат ответственно относится к своим финансовым обязательствам. Низкий показатель предупреждает работодателя о потенциальных рисках, так как вероятность неприятных инцидентов с сотрудниками в тяжелом финансовом положении может быть выше.

Безопасность и экономия времени

Представители компании отмечают, что этот инструмент значительно сокращает время на отбор кандидатов. Обычно на выбор домашнего персонала уходит много времени на изучение рекомендаций и проведение собеседований. Теперь с помощью цифрового индекса можно за несколько минут определить наличие «скрытых» проблем у кандидата.

Внедрение этой технологии способствует формированию «культуры прозрачности» на рынке труда. Учитывая, что сектор бытовых услуг развивается и в Узбекистане, вполне вероятно, что в будущем местные сервисы также внедрят подобные системы скоринга. Это актуально не только для домашнего персонала, но и для курьерских служб и других сфер обслуживания.

Подводя итог, можно сказать, что цифровые технологии становятся инструментом укрепления доверия не только в банковской сфере, но и в самых деликатных аспектах нашей повседневной жизни. Функция проверки финансовой репутации помогает минимизировать риски, связанные с человеческим фактором при найме домашнего персонала.