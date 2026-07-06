Лидеры «Арсенала» пропустят старт нового сезона: Сака и Райс выбыли из строя

·69·Спорт
Лидеры «Арсенала» пропустят старт нового сезона: Сака и Райс выбыли из строя

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Арсенал» начинает подготовку к сезону 2026-27 с серьезными кадровыми проблемами. Официально подтверждено, что главные звезды лондонского клуба Букайо Сака, Деклан Райс, Нони Мадуэке и Эберечи Эзе пропустят первые контрольные матчи перед новым сезоном. Причиной стало успешное выступление сборной Англии на чемпионате мира в Северной Америке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Футбалл Лондон, поскольку подопечные Микеля Артеты вышли в четвертьфинал, обязательный отдых игроков совпал со сроками летних сборов клуба. Согласно внутреннему регламенту, каждому футболисту, участвовавшему в международных турнирах, предоставляется право на отдых не менее трех недель после завершения соревнований.

Травмы и процесс восстановления

Ситуацию осложняет тот факт, что лидеры «Арсенала» борются не только с усталостью, но и с различными травмами. В частности, Букайо Сака помогает сборной, несмотря на проблемы с ахилловым сухожилием. Полузащитник Деклан Райс, как отметил главный тренер сборной Англии Томас Тухель, выходит на поле, испытывая сильные боли из-за проблем с нервными окончаниями в колене.

Сборная Англии в 1/8 финала победила Бразилию, одержав одну из самых крупных побед в истории страны. Теперь в субботу их ждет встреча с Норвегией. Если англичане выйдут в полуфинал, сроки возвращения игроков «Арсенала» еще больше сдвинутся. Это серьезная потеря для лондонского клуба, готовящегося к защите чемпионского титула.

Изменения в планах предсезонной подготовки

«Арсенал» начнет свой летний подготовительный этап 1 августа матчем против «Жироны». Четверо вышеупомянутых футболистов точно не примут участия в этой встрече. Также, по информации Goal.com, если Англия дойдет до полуфинала, Сака, Райс, Эзе и Мадуэке пропустят и второй контрольный матч, который состоится 5 августа в Дублине против «Реал Бетиса».

Эта ситуация вынуждает Микеля Артету пересмотреть стратегию предсезонной подготовки. Несмотря на то, что такие звезды, как капитан команды Мартин Эдегор, остаются в строю, отсутствие почти половины основного состава на важной части тренировок может создать трудности при формировании тактических схем. Тем не менее, руководство клуба считает здоровье игроков приоритетной задачей.

АрсеналАнглияБукайо СакаДеклан РайсФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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