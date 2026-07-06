Спецслужбы Канады нанесли киберудары по международным преступникам и экстремистам

·40·Технологии
Спецслужбы Канады нанесли киберудары по международным преступникам и экстремистам

Центр безопасности коммуникаций Канады (КСЭ) за последний год провел ряд санкционированных государством кибератак против наркоторговцев, экстремистских группировок и хакерских банд, занимающихся вымогательством. Об этом сообщается в ежегодном отчете ведомства. Столь открытое заявление разведслужбы, которая обычно работает в режиме строгой секретности, привлекло внимание международных экспертов. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Согласно отчету КСЭ, в прошлом году агентство провело три крупные «активные кибероперации». Этот термин означает прямые кибератаки на иностранные объекты, угрожающие национальной безопасности Канады. Основной целью операций было пресечение деятельности враждебных структур и вывод из строя их цифровой инфраструктуры.

Борьба с наркоторговлей и экстремизмом

Первая операция была направлена против международных брокеров, занимающихся торговлей химическими веществами, необходимыми для производства синтетического опиоида — фентанила. Разведслужба собрала информацию об этих лицах, заблокировала их каналы связи и значительно ограничила возможности для ведения деятельности. Это помогло сократить поток опасных веществ, попадающих на улицы Канады.

Вторым важным направлением стала борьба с иностранной экстремистской группировкой. Эта группа занималась распространением идеологии насилия через интернет и вербовкой новых членов, в том числе канадцев. Анализируя сигналы, полученные с электронных устройств, КСЭ выявил уязвимые места группы. В результате проведенная кибератака подорвала репутацию экстремистов и ограничила их способность привлекать новых сторонников.

Удар по бандам, использующим рансомваре

Третья крупная операция была нацелена на хакерскую группу, работающую по модели «Рансомваре-ас-а-Сервике» (программа-вымогатель как услуга). Эта группа сдавала свою инфраструктуру в аренду другим киберпреступникам, совершая атаки на сферы здравоохранения, транспорта и бизнеса Канады. Разведслужба не только вывела из строя серверы группы, но и удалила все хранившиеся на них данные.

Кроме того, агентство одновременно установило технические ограничения в отношении 10 крупнейших банд, использующих рансомваре, которые считаются наиболее опасными для Канады. Такие меры направлены на повышение стоимости атак для киберпреступников и уничтожение их источников дохода. В отчете не уточняется, в каких именно странах базируются эти группы.

TechCrunch и другие международные издания отмечают, что отчеты разведслужб о собственных кибероперациях — явление редкое. Обычно такая информация держится в секрете, чтобы не раскрывать используемые методы и техники. Однако в последние годы такие структуры, как Кйбер Комманд США, также начали более открыто заявлять о стратегии «превентивного удара» для предотвращения кибератак.

Этот отчет в очередной раз подтверждает, что в современном мире национальная безопасность заключается не только в охране границ, но и в нейтрализации угроз в глобальной сети. Такие страны, как Канада, теперь не ограничиваются только защитой в киберпространстве, а применяют тактику активных контрударов против агрессоров.

КанадаКибербезопасностьРазведкаХакерыКибератака
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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