7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова
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Турнир Naroditsky Memorial Blitz 2026, прошедший в американском городе Шарлотт, завершился победой представителя Узбекистана Жавохира Синдорова.
Узбекский гроссмейстер набрал 7,5 очка в 9 турах и занял первую строчку турнирной таблицы.
Этот результат стал еще одной наградой в копилке Синдорова на международной арене. В блиц-партиях он продемонстрировал высокий темп и точную игру, что позволило ему завоевать чемпионский титул.
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