7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова

·24·Узбекистан
7,5 очка и чемпионство: сильный результат Жавохира Синдорова

Турнир Naroditsky Memorial Blitz 2026, прошедший в американском городе Шарлотт, завершился победой представителя Узбекистана Жавохира Синдорова.

Узбекский гроссмейстер набрал 7,5 очка в 9 турах и занял первую строчку турнирной таблицы.

Этот результат стал еще одной наградой в копилке Синдорова на международной арене. В блиц-партиях он продемонстрировал высокий темп и точную игру, что позволило ему завоевать чемпионский титул.

Жавохир СиндаровУзбекистанШарлоттСША
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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