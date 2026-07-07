Baseus представила один из самых тонких внешних аккумуляторов в мире

·39·Технологии
Baseus представила один из самых тонких внешних аккумуляторов в мире

На рынке современных гаджетов сочетание компактности и эффективности становится все более важным. Компания Baseus, один из ведущих брендов по производству аксессуаров, начала глобальные продажи своего нового продукта — магнитного внешнего аккумулятора Пикого Air АМ71. Ожидается, что это устройство привлечет внимание многих пользователей благодаря своему рекордно тонкому корпусу. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность новой модели заключается в ее толщине, которая составляет всего 6,8 миллиметра. Такие размеры делают устройство практически незаметным даже при фиксации на задней панели смартфона, что не создает неудобств при повседневном использовании. По данным иксбт.ком, Пикого Air АМ71 уже поступил в продажу на рынках США, Великобритании и стран Европейского Союза.

Технические возможности и емкость

Несмотря на то, что устройство очень тонкое, внутри него размещен аккумулятор емкостью 5000 mAh. Этого показателя достаточно для полной зарядки современных смартфонов как минимум один раз. Устройство обеспечивает мощность 7,5 В в режиме беспроводной магнитной зарядки. Если пользователь предпочитает зарядку через кабель USB-C, скорость передачи энергии возрастает до 20 В.

Инженеры Baseus уделили особое внимание безопасности и долговечности устройства. Корпус Пикого Air АМ71 изготовлен из алюминия, а его поверхность имеет специальную рифленую текстуру. Этот дизайн не только придает эстетичный вид, но и обеспечивает эффективное рассеивание тепла в процессе работы, защищая устройство от перегрева.

Умное управление и ценовая политика

Еще одной примечательной особенностью является внедрение технологии NFC ПоверСенсе. С помощью этой функции пользователи могут отслеживать следующую информацию в режиме реального времени через специальное мобильное приложение:

  • Текущий уровень заряда аккумулятора;
  • Общее состояние и деградация батареи;
  • Количество циклов зарядки;
  • Рабочая температура устройства.
В настоящее время новый гаджет предлагается в серебристом и черном цветах. Что касается цен, то Baseus Пикого Air АМ71 оценивается в 69,99 доллара в США и 69,99 евро в странах Европы. На рынок Узбекистана товары такого типа обычно поступают через официальных дистрибьюторов или онлайн-площадки спустя несколько недель.

Этот гаджет может стать отличным выбором, особенно для пользователей iPhone, благодаря идеальной совместимости с технологией МагСафе. Сочетание компактности и интеллектуальных функций значительно выделяет новую модель среди конкурентов на рынке.

BaseusАккумуляторТехнологииГаджетСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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