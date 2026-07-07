Росатом представил беспилотную мобильную зарядную станцию для электромобилей

Российская госкорпорация «Росатом» на международной промышленной выставке «Иннопром-2024» представила уникальную разработку, которая может открыть новую главу в индустрии электромобилей. Это мобильная зарядная станция (ЭЗС), не привязанная к стационарной сети и способная передвигаться самостоятельно. Данная технология направлена на решение проблемы зарядки электромобилей в районах с ограниченной инфраструктурой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В отличие от традиционных зарядных станций, это мобильное устройство не требует постоянного подключения к электросетям. Оно способно оперативно прибыть в любую точку бизнес-центров, жилых комплексов, торговых центров и придорожных парковок. Это позволяет водителям не ехать к специальному месту, а вызывать зарядное устройство к себе.

Технические возможности и автономное управление

Внутри устройства установлен накопитель энергии емкостью 105 кВт·ч, обеспечивающий быструю зарядку постоянным током мощностью до 60 кВт. По данным иксбт.ком, для зарядки аккумулятора электромобиля средней емкости с помощью такой станции достаточно около 30 минут. По завершении процесса зарядки станция самостоятельно возвращается на базу для восполнения энергии.

Инженеры «Росатома» оснастили станцию системой полностью беспилотного движения. Она способна перемещаться по парковке, объезжать препятствия и точно подъезжать к автомобилю. Навигация системы основана на цифровой карте местности, компьютерном зрении, специальных камерах, радарах и лидарных датчиках.

Примечательно, что устройство не зависит от системы навигации ГПС. Это позволяет эффективно использовать его в закрытых помещениях, на подземных парковках и промышленных объектах, где сигналы спутников могут быть недоступны. Для обеспечения безопасности в системе предусмотрен дистанционный контроль оператором.

Безопасность и перспективы

Если искусственный интеллект сталкивается со сложной ситуацией и не может решить её самостоятельно, дистанционный оператор может взять управление на себя через защищенный канал связи. Данная мобильная ЭЗС опирается на собственные технологические разработки «Росатома» в области автономного движения, что обеспечивает техническую независимость проекта.

В таких странах, как Узбекистан, где количество электромобилей стремительно растет, подобные мобильные решения имеют большое значение. В условиях нехватки места и мощностей для установки стационарных зарядных станций на перегруженных парковках в центрах городов, такие «умные» устройства могут эффективно заполнить пробелы в инфраструктуре.