Приложение ВеВард, поддерживаемое Венус Виллиамс, мотивирует пользователей больше ходить пешком

В то время как современные технологии привязывают людей к экранам, французский стартап ВеВард предлагает совершенно иной подход. Платформа, поощряющая ходьбу, запустила новую функцию «Валкинг Моде». Теперь пользователи могут ограничить доступ к своим любимым приложениям до тех пор, пока не пройдут установленное количество шагов за день. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно изданию TechCrunch, эта функция направлена как на повышение физической активности, так и на снижение зависимости от смартфона (экранного времени). Например, пользователь может заблокировать приложения TikTok или Instagram и настроить доступ к ним только после того, как пройдет 3 000 или 5 000 шагов. Это побуждает заниматься полезной для здоровья активностью вместо бессмысленной траты времени в социальных сетях.

Здоровый образ жизни и цифровая гигиена

До настоящего времени приложение ВеВард предоставляло пользователям внутреннюю валюту под названием «Вардс» за каждый пройденный шаг. Эти виртуальные средства можно обменять на наличные, подарочные карты или направить на благотворительность. Новая система ограничений еще больше усиливает элементы геймификации в приложении.

Проект, профинансированный знаменитой теннисисткой Венус Виллиамс, сегодня насчитывает более 30 миллионов пользователей в 29 странах мира. По данным компании, использование приложения увеличило время пеших прогулок пользователей в среднем на 25 процентов. Этот показатель особенно важен в наше время, когда малоподвижный образ жизни стал широко распространенным явлением.

Безопасность данных и бизнес-модель

Хотя многие подобные приложения зарабатывают на продаже личных данных пользователей, ВеВард заявляет, что не продает данные третьим лицам. Платформа финансирует свою деятельность за счет следующих источников:

Внутриигровые покупки;

Партнерский маркетинг (аффилиат-программы);

Премиум-подписки;

Размещение рекламы.

По словам одного из основателей стартапа Ива Беншимоля, технологические продукты нового поколения должны служить не для того, чтобы удерживать внимание пользователя как можно дольше, а для формирования здоровых привычек в реальной жизни. Пользователи ВеВард проводят в самом приложении всего несколько минут в день, а остальное время они находятся в движении.

Подобные решения актуальны и для пользователей в Узбекистане. В то время как в нашей стране растет интерес к платформам, пропагандирующим здоровый образ жизни, стимулирование ходьбы через ограничение доступа к социальным сетям может стать эффективным методом. На данный момент приложение продолжает активно расширяться на международных рынках.