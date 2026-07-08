Французский стартап ZML бросает вызов гегемонии NVIDIA на рынке чипов для искусственного интеллекта

В эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта (AI) абсолютное доминирование компании NVIDIA на рынке сталкивается с серьезным вызовом. Французский стартап ZML представил новое программное обеспечение, получившее поддержку лауреата премии Тьюринга Яна Лекуна. Этот продукт позволяет запускать AI-модели с максимальной скоростью на чипах различных производителей. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Как пишет издание TechCrunch, новый inference-сервер под названием ZML/LLMD предназначен для эффективного запуска больших языковых моделей (LLM) с открытым исходным кодом не только на NVIDIA, но и на процессорах других производителей, таких как AMD, Google TPU, Apple Metal и Intel Arc. Эта технология позволяет компаниям избавиться от зависимости от одного поставщика и полноценно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы.

Революция в процессе inference

В настоящее время процесс использования готовых моделей AI, то есть inference (вывод), становится более важным, чем само обучение. Основатель ZML Стив Морин объясняет, что многие компании привязаны к определенному производителю чипов из-за программных и архитектурных барьеров. Новая платформа устраняет эти препятствия, раскрывая максимальную мощность чипов.

Это решение особенно актуально в условиях роста затрат на AI и энергопотребления. Стартап ZML открывает путь к использованию комбинаций более дешевых или энергоэффективных чипов. Это, в свою очередь, сделает внедрение систем искусственного интеллекта более массовым и экономически эффективным.

Новые возможности для европейских чипов

Ожидается, что программное обеспечение от ZML станет большим подспорьем не только для гигантов, но и для новых разработчиков чипов. В своем интервью Морин перечислил ряд перспективных компаний:

Axelera и Fractile;

Kalray и OLIX;

SiPearl и SpiNNcloud;

Q.ANT и VSORA.

Глава стартапа подчеркнул, что у него хорошие отношения с NVIDIA и этот проект направлен не против них, а на расширение рынка. Тем не менее, ZML предстоит конкурировать с такими крупными игроками, как Baseten, Inferact и RadixArk. Команда из Парижа, состоящая всего из 20 человек, уже достигла этапа совместного проектирования полупроводников (co-designing silicon).

Эта новость имеет важное значение и для специалистов, а также IT-компаний. Поскольку модели с открытым исходным кодом, работающие на различных чипах, позволяют оптимизировать вычислительные мощности и сократить расходы. Этот шаг стартапа ZML свидетельствует о начале эпохи «золотой лихорадки inference» на рынке AI.