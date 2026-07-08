Французский стартап ZML бросает вызов гегемонии NVIDIA на рынке чипов для искусственного интеллекта
В эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта (AI) абсолютное доминирование компании NVIDIA на рынке сталкивается с серьезным вызовом. Французский стартап ZML представил новое программное обеспечение, получившее поддержку лауреата премии Тьюринга Яна Лекуна. Этот продукт позволяет запускать AI-модели с максимальной скоростью на чипах различных производителей. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .
Как пишет издание TechCrunch, новый inference-сервер под названием ZML/LLMD предназначен для эффективного запуска больших языковых моделей (LLM) с открытым исходным кодом не только на NVIDIA, но и на процессорах других производителей, таких как AMD, Google TPU, Apple Metal и Intel Arc. Эта технология позволяет компаниям избавиться от зависимости от одного поставщика и полноценно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы.
Революция в процессе inferenceВ настоящее время процесс использования готовых моделей AI, то есть inference (вывод), становится более важным, чем само обучение. Основатель ZML Стив Морин объясняет, что многие компании привязаны к определенному производителю чипов из-за программных и архитектурных барьеров. Новая платформа устраняет эти препятствия, раскрывая максимальную мощность чипов.
Это решение особенно актуально в условиях роста затрат на AI и энергопотребления. Стартап ZML открывает путь к использованию комбинаций более дешевых или энергоэффективных чипов. Это, в свою очередь, сделает внедрение систем искусственного интеллекта более массовым и экономически эффективным.
Новые возможности для европейских чиповОжидается, что программное обеспечение от ZML станет большим подспорьем не только для гигантов, но и для новых разработчиков чипов. В своем интервью Морин перечислил ряд перспективных компаний:
- Axelera и Fractile;
- Kalray и OLIX;
- SiPearl и SpiNNcloud;
- Q.ANT и VSORA.
Эта новость имеет важное значение и для специалистов, а также IT-компаний. Поскольку модели с открытым исходным кодом, работающие на различных чипах, позволяют оптимизировать вычислительные мощности и сократить расходы. Этот шаг стартапа ZML свидетельствует о начале эпохи «золотой лихорадки inference» на рынке AI.
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