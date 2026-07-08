SambaNova привлекла 1 миллиард долларов инвестиций для рынка чипов искусственного интеллекта

Стартап SambaNova Сйстемс, специализирующийся на производстве чипов для технологий искусственного интеллекта, привлек 1 миллиард долларов в рамках очередного инвестиционного раунда. После этого финансирования рыночная стоимость компании достигла 11 миллиардов долларов. Это событие свидетельствует о формировании достойного конкурента таким гигантам на мировом технологическом рынке, как NVIDIA. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Инвестиционный раунд прошел под руководством компании Генерал Атлантик. Как сообщил генеральный директор и соучредитель SambaNova Родриго Лян изданию TechCrunch, в ближайшие недели ожидается присоединение еще нескольких инвесторов, и итоговая сумма может увеличиться. Примечательно, что всего пять месяцев назад компания представила свой чип СН50 и привлекла тогда 350 миллионов долларов инвестиций.

Банковская система и безопасная инфраструктура

Наряду с новым финансовым успехом, SambaNova объявила о начале сотрудничества с одним из крупнейших банков мира — JPMorgan Часе. Банк решил использовать чипы SambaNova для запуска своих внутренних систем искусственного интеллекта (инференке). Это указывает на начало тенденции отказа от облачных сервисов в пользу частной инфраструктуры для обеспечения безопасности данных в банковской сфере.

По словам Ляна, доверие к этой технологии со стороны финансовых институтов уровня JPMorgan Часе подает мощный сигнал всему рынку. В настоящее время крупные предприятия и правительства нуждаются в независимых аппаратных средствах для запуска своих конфиденциальных моделей в безопасной среде. SambaNova стремится заполнить именно эту нишу.

Сотрудничество с Intel и планы на будущее

Отношения между SambaNova и Intel также вышли на новый уровень. Intel не только участвует в качестве инвестора, но и компании совместно разрабатывают и выводят продукты на рынок. Это партнерство позволяет стартапу использовать огромные производственные мощности Intel. Ранее ходили слухи о том, что Intel планирует приобрести компанию за 1,6 миллиарда долларов, однако нынешние темпы роста означают, что SambaNova предпочитает оставаться независимой.

Главное преимущество компании — возможность запуска крупнейших моделей искусственного интеллекта с триллионами параметров на одной серверной стойке (рак) с высокой скоростью. Продукты SambaNova нацелены на лидерство в следующих направлениях:

Быстрый запуск больших языковых моделей (LLM) на локальных серверах;

Предоставление энергоэффективных и компактных решений для центров обработки данных;

Создание закрытых, безопасных АИ-экосистем для государственного и финансового секторов.

Чипы следующего поколения СН50 начнут поставляться клиентам во второй половине 2026 года. Ожидается, что СофтБанк станет одним из первых, кто внедрит эти новые чипы в свою систему. Руководство SambaNova также не скрывает намерений вывести компанию на биржу (IPO) в будущем.