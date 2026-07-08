Ташкент занял 157-е место в рейтинге комфортных городов

В ежегодном отчете Global Liveability Index 2026, публикуемом The Economist Intelligence Unit, Ташкент занял 157-е место среди 173 городов мира.

Города в рейтинге оцениваются по пяти основным направлениям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Эти показатели позволяют проанализировать качество жизни в городе и условия, созданные для повседневной жизни.

В списке этого года Ташкент расположился ниже некоторых городов региона. В частности, столица Узбекистана уступила Алматы и Баку.

Первое место в рейтинге второй год подряд занял Копенгаген. Столица Дании получила высокие оценки за городскую среду, качество государственных услуг и инфраструктуру. На последней строчке списка оказался Дамаск.

В последние годы в Ташкенте активно ведутся работы по строительству и обновлению городской инфраструктуры. Несмотря на это, согласно результатам общей оценки, столица все еще остается в нижней части списка самых комфортных для жизни городов.