Ситуация между США и Ираном обострилась после атак в Ормузском проливе

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Ситуация между США и Ираном обострилась после атак в Ормузском проливе

США нанесли новые удары по объектам на территории Ирана после того, как три танкера получили повреждения от снарядов вблизи Ормузского пролива. Одновременно с этим Вашингтон аннулировал разрешение, позволявшее Тегерану продавать нефть на международных рынках, сообщает Анхор.уз.

По данным Центрального командования США, удары были нанесены по более чем 80 целям. Американская сторона заявила, что среди них было свыше 60 малых судов, принадлежащих Корпусу стражей исламской революции Ирана.

Вашингтон заявляет, что операция была проведена для снижения возможностей по атаке на коммерческие суда. Командование США расценило действия Ирана как противоречащие режиму прекращения огня и угрозу свободе судоходства.

Военное командование Ирана осудило удары США, назвав их актом агрессии. Тегеран заявил, что оставляет за собой право на ответные меры и не допустит вмешательства США в управление судоходством в Ормузском проливе.

Иранские источники сообщили о взрывах на островах Харк и Кешм, а также в южных портовых городах Сирик и Бендер-Аббас. Информация о погибших среди мирного населения не поступала.

Сообщается, что в результате попадания снаряда в коммерческий пирс в Сирике несколько человек получили осколочные ранения. Также есть сообщения о повреждении рыболовецких причалов и пожарах на нескольких рыболовецких судах.

По словам одного из американских чиновников, удары были направлены на иранские системы ПВО, оборудование берегового наблюдения, ракеты «земля–воздух», противокорабельные крылатые ракеты и площадки для запуска дронов.

Это событие стало очередным испытанием для соглашения о прекращении огня, подписанного между США и Ираном в прошлом месяце. Во вторник Вашингтон отменил одно из основных послаблений, позволявшее Ирану продавать нефть и нефтепродукты на международных рынках.

Ранее Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на продажу иранской нефти, нефтехимии и нефтепродуктов до 21 августа. После аннулирования лицензии Ирану был дан срок до 17 июля для завершения соответствующих операций.

После сообщений о восстановлении ограничений цены на нефть выросли более чем на 3 процента.

Катар обвинил Иран в атаке на суда, в том числе на крупный танкер Ал Рекайят, перевозивший сжиженный природный газ. Как заявила Доха, судно было атаковано дроном, в результате чего в моторном отсеке начался пожар. Экипаж был эвакуирован в безопасное место.

Также сообщалось о повреждении танкера под флагом Саудовской Аравии, предположительно супертанкера Ведян, вблизи побережья Омана. Причина повреждений не была раскрыта немедленно.

МИД Катара вызвал заместителя посла Ирана и вручил ему ноту протеста. МИД Ирана назвал обвинения непонятными, заявив, что Тегеран выполняет свои обязательства.

Соглашение о прекращении огня должно было создать 60-дневное окно для переговоров по постоянному договору. Однако непрямые переговоры, прошедшие в Катаре, пока не принесли результатов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что если соглашение с Ираном не будет достигнуто, Вашингтон готов возобновить удары. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что если угрозы продолжатся, переговоры по окончательному соглашению не начнутся.

СШАИранОрмузский проливНефтьКатар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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