Бывший топ-менеджер OpenAI Кевин Вейл присоединился к космической гонке: Stoke Space выходит на новый этап

Кевин Вейл, известный топ-менеджер с огромным опытом в сфере AI и социальных сетей, возвращается в индустрию космических технологий. Вейл, занимавший ответственные посты в таких гигантах, как Twitter, Meta и OpenAI, вошел в совет директоров стартапа Stoke Space из Сиэтла. Этот шаг свидетельствует о стремлении компании укрепить свои позиции в конкуренции с лидерами отрасли, такими как SpaceX. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Компания Stoke Space в настоящее время занята разработкой полностью многоразовой ракеты Nova. По данным издания TechCrunch, Кевин Вейл был для основателя компании Энди Лапсы не только инвестором, но и наставником в экосистеме Кремниевой долины. Когда Лапса переходил из инженерной сферы в предпринимательство, именно Вейл оказал ему значительную поддержку в привлечении капитала и установлении стратегических связей.

Новый соперник в космической гонке

На сегодняшний день на рынке грузоперевозок в космос абсолютным лидером является SpaceX под руководством Илона Маска. Однако решение, предлагаемое Stoke Space, выделяется своей полной многоразовостью. В то время как даже компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, действует в этом направлении осторожно, Stoke Space сосредоточилась на создании технологий, устойчивых к экстремальным температурам при повторном входе в атмосферу.

По имеющимся данным, Stoke Space к настоящему моменту удалось привлечь 1,34 миллиарда долларов инвестиций. Значительная часть этой суммы, а именно 510 миллионов долларов, приходится на раунд финансирования серии Д, проведенный в 2025 году. Ожидается, что официальный приход Кевина Вейла в руководство еще больше ускорит темпы роста компании.

Связь между OpenAI и космическими технологиями

До недавнего времени Кевин Вейл занимал должность директора по продукту (КПО) в OpenAI. Его новое назначение вызвало различные предположения среди отраслевых экспертов. В частности, ходили слухи, что глава OpenAI Сэм Альтман в прошлом году рассматривал возможность инвестирования в Stoke Space. Хотя руководство компании не дало комментариев по этому поводу, переход Вейла может укрепить мосты сотрудничества между индустрией AI и космической отраслью.

В будущем Stoke Space планирует строительство центров обработки данных (дата-кентерс) в космосе. Такие центры, использующие солнечную энергию и свободные от политических ограничений Земли, оправдают себя только при условии дешевого и частого использования ракет. Опыт Кевина Вейла на посту президента Планет Лабс и его связи с Министерством обороны США будут иметь важное значение при реализации этих сложных проектов.

Сегодня на мировом рынке наблюдается нехватка ракет для космических запусков. Если Stoke Space успешно проведет испытания своей ракеты Nova, она станет не только достойным конкурентом для SpaceX, но и откроет новую эру в сфере глобальной спутниковой связи и военной логистики.