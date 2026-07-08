Uzum Market объявил, что годовой объем продаж превысил 500 млн долларов

Электронная коммерция в Узбекистане становится важной торговой площадкой для малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день на платформе Uzum Market работают более 18 тысяч продавцов, 90 процентов из которых — представители малого и среднего бизнеса.

Согласно данным платформы, годовой объем продаж (GMV) превысил 500 млн долларов. Этот показатель вырос в 1,5 раза за год.

Количество заказов достигло 34 млн. Оборот продавцов в годовом исчислении увеличился на 60 процентов.

Число активных продавцов выросло на 32 процента. Ассортимент товаров на платформе (SKU) также расширился на 25 процентов.

Uzum Market также развивает направление обучения предпринимателей. На курсах Uzum Sellers Academy прошли обучение 9 тысяч человек. По данным компании, доходы предпринимателей, окончивших эти курсы, в среднем вырастают до 3,5 раз.

В целях подготовки новых кадров был запущен специальный курс по направлению «Менеджер Uzum Market». Это направлено на подготовку специалистов, способных работать в сфере электронной коммерции.