6,90 килограмма! В Фергане родился ребенок-гигант

В одном из родильных комплексов Ферганской области на свет появился ребенок-гигант весом 6,90 килограмма. Этот уникальный случай стал неожиданностью как для врачей, так и для близких семьи. Малыш родился здоровым с помощью кесарева сечения.

Сообщается, что для матери ребенка, Мавлюды Ходжаевой, это четвертый ребенок. До этого у нее родились три дочери, вес которых при рождении составлял 3 килограмма, 3,5 килограмма и 4,8 килограмма.

По словам матери, никто не ожидал, что в этот раз ребенок родится с таким большим весом.

«Две мои старшие дочери родились с весом 3 килограмма и 3 килограмма 450 граммов. Младшая дочь весила 4 килограмма 800 граммов. А этот ребенок родился еще крупнее. Честно говоря, мы не думали, что родится такой тяжеловесный малыш. Пока мы думаем, как его назвать. Посоветуемся с отцом и примем решение», — говорит мама.

По словам врачей, состояние здоровья ребенка хорошее и стабильное. Мать и дитя находятся под постоянным медицинским наблюдением. Как отмечают специалисты, если все пойдет по плану, их могут выписать домой через 4–5 дней.