Отменят ли налоговый кешбэк? В Узбекистане обсуждают новое предложение

·0·Узбекистан
Отменят ли налоговый кешбэк? В Узбекистане обсуждают новое предложение

В Узбекистане выдвинуто предложение об отмене 1-процентного налогового кешбэка за покупки. Об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном Институтом по сокращению теневой экономики и фискальному анализу при Министерстве экономики и финансов.

Эксперты отмечают, что в последние годы расходы государственного бюджета на финансирование налоговых кешбэков последовательно растут. Если в 2022 году на эти цели было направлено 820 миллиардов сумов, то к концу 2026 года этот показатель может достичь 1,8 триллиона сумов.

По мнению авторов анализа, такой рост значительно увеличивает нагрузку на государственный бюджет. В связи с этим подчеркивается, что пришло время пересмотреть экономическую эффективность действующей системы массового кешбэка.

Отмечается, что вместо общей системы кешбэка целесообразнее перейти к адресной поддержке нуждающихся слоев населения. В частности, предложено сохранить механизм возврата части НДС при покупке социально значимых товаров для граждан, включенных в «Социальный реестр».

В анализе приводится, что значительная часть выделяемых государством средств на кешбэк приходится на покупки, совершенные в крупных торговых сетях. В результате бюджет фактически финансирует покупки, которые могли бы быть совершены и при отсутствии кешбэка.

Согласно официальным данным, в мае 2026 года потребителям было выплачено 146,6 миллиарда сумов налогового кешбэка. Из них 15,7 миллиарда сумов пришлось на долю десяти крупнейших торговых сетей.

По мнению экспертов, обеспечивать налоговую дисциплину эффективнее не через постоянное денежное стимулирование, а посредством цифровизации, прозрачности и неотвратимости выявления правонарушений.

В связи с этим вместо общей системы кешбэка предлагается организовать государственные лотереи в сферах, где высок риск невыдачи чеков. В таких лотереях могут разыгрываться автомобили, туристические путевки и ценные подарки стоимостью более 5 миллионов сумов.

По расчетам института, для организации данной лотерейной системы будет достаточно примерно 100 миллиардов сумов. Это позволит сократить расходы государственного бюджета почти в 20 раз по сравнению с действующей системой кешбэка.

На данный момент это предложение выдвинуто аналитиками, окончательное решение о его внедрении еще не принято.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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