Венус Аероспаке привлекла 90 миллионов долларов инвестиций для гиперзвуковых двигателей

·1·Технологии
Венус Аероспаке привлекла 90 миллионов долларов инвестиций для гиперзвуковых двигателей

Американский стартап Венус Аероспаке закрыл раунд финансирования серии Б на сумму 90 миллионов долларов для разработки и тестирования высокоэффективных ракетных двигателей. Созданный компанией ротационный детонационный ракетный двигатель (РДРЭ) обещает стать революционным шагом в аэрокосмической отрасли. Эта технология позволит значительно снизить расход топлива при выводе грузов в космос и осуществлении гиперзвуковых полетов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В этом раунде финансирования, возглавляемом Меркурй Фунд, приняли участие Lockheed Martin Вентурес и другие крупные венчурные фонды. Согласно сообщению TechCrunch, привлеченные средства будут направлены на интеграцию двигателя в конкретные летательные аппараты и их испытания в реальных условиях. Изначально нацеленная на создание пассажирских гиперзвуковых самолетов, компания теперь фокусируется на оборонных системах и высокоскоростных космических аппаратах.

Отказ от традиционных технологий

Хотя технология РДРЭ была теоретически предложена еще в середине прошлого века, ее практическое применение долгое время оставалось невозможным. В обычных ракетных двигателях топливо просто сгорает в специальной камере, тогда как в ротационном детонационном двигателе постоянно движущаяся волна сверхзвукового горения перемещается по кольцевому каналу. Этот процесс выделяет значительно больше энергии и требует меньше топлива, чем традиционные методы.

По словам основателей Венус Аероспаке Сэсси и Эндрю Дагглби, развитие 3Д-печати и компьютерного моделирования в последние годы позволило контролировать этот сложный физический процесс. Главным достижением компании стала разработка технологии, предотвращающей перегрев и плавление двигателя. В результате четырехлетних исследований инженерам удалось решить эту проблему.

Перспективы в военной и космической сферах

В настоящее время компания работает над установкой своих двигателей на гиперзвуковое оружие. Это может заменить твердотопливные двигатели, используемые в современных ракетных системах. Двигатели РДРЭ отличаются не только эффективностью, но и возможностью повторного использования, а также простотой производства. Эти характеристики крайне важны для современных оборонных и космических миссий.

Основные результаты, достигнутые компанией:

  • В 2025 году был осуществлен первый успешный полет ракеты с использованием РДРЭ;
  • На данный момент проведено более 600 наземных испытаний;
  • Максимальное время непрерывной работы двигателя составило 32 секунды;
  • Космическая комиссия Техаса выделила грант на строительство нового испытательного стенда.
Будущие цели еще более масштабны. Для удовлетворения требований клиентов необходимо увеличить время работы двигателя с нынешних секунд до 6–15 минут. Это откроет новые горизонты не только для военных целей, но и для освоения космоса. Если Венус Аероспаке реализует свой план, аппараты, движущиеся на гиперзвуковой скорости, станут неотъемлемой частью международной транспортной и оборонной системы.

Venus AerospaceРакетыТехнологииГиперзвукИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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