Южнокорейский бренд KGM представил новый электрический пикап Муссо EV

·2·Авто
Южнокорейский бренд KGM представил новый электрический пикап Муссо EV

Южнокорейская автомобилестроительная компания KGM (бывшая СсангЁнг) официально представила свой новый электрический пикап Муссо EV. В отличие от традиционных рабочих машин, эта модель ориентирована на городской образ жизни и активный отдых, пополнив ряды немногочисленных электрифицированных грузовых транспортных средств на рынке. По данным издания Autocar, новый электромобиль выделяется среди других внедорожников бренда своей технической базой и философией дизайна. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Важной особенностью модели Муссо EV является отказ от классического рамного шасси. Вместо этого автомобиль построен на платформе кроссовера KGM Торрес ЭВКс. Это позволило приблизить внешний вид пикапа к стилю СУВ, увеличить колесную базу и немного уменьшить дорожный просвет. В результате автомобиль получил современный и обтекаемый дизайн, лишенный грубости, характерной для традиционных пикапов.

Технические возможности и запас хода

Новая модель оснащена литий-железо-фосфатной (ЛФП) батареей емкостью 80,6 кВт⋅ч. По заявлению производителя, на одном заряде автомобиль способен преодолеть до 380 километров (236 миль). В реальных условиях эксплуатации ожидаемый показатель составляет около 320 километров. Примечательно, что Муссо EV обладает большим запасом хода, чем его основные конкуренты — Toyota Hilux Электрик (255 км) и Исузу Д-Макс EV (262 км).

Автомобиль оснащен двухмоторной трансмиссией с общей мощностью 234 лошадиные силы. Максимальный крутящий момент составляет 340 Нм. Муссо EV разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд, что быстрее его дизельных аналогов. Такой мощности достаточно для обеспечения динамики как в городских пробках, так и на скоростных магистралях.

Что касается зарядки, то на станциях быстрой зарядки пополнение батареи с 10 до 80 процентов занимает всего 36 минут. При использовании домашнего настенного зарядного устройства мощностью 11 кВт полная зарядка занимает 10 часов. Также автомобиль поддерживает технологию Вехикле-то-Лоад (В2Л), позволяющую использовать пикап в качестве мощного внешнего аккумулятора для питания различных электроприборов (например, чайника или мелких инструментов).

Позиционирование на рынке и перспективы

В настоящее время сегмент электрических пикапов находится на стадии формирования. KGM Муссо EV будет конкурировать на рынке со следующими моделями:

  • Максус еТеррон9;
  • Исузу Д-Макс EV;
  • Toyota Hilux Электрик (ожидается в ближайшее время).
Учитывая растущий интерес к электротранспорту на автомобильном рынке Узбекистана в последние годы, новинка от KGM может стать интересной и для местных потребителей в будущем. Сочетание универсальности пикапов и экономичности электроэнергии повышает привлекательность данной модели.

KGMMusso EVЭлектромобильПикапАвтоновости
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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