Революция в ядерной энергетике: Ампера создает реактор, не требующий дозаправки в течение 30 лет

·1·Технологии
Революция в ядерной энергетике: Ампера создает реактор, не требующий дозаправки в течение 30 лет

Американская компания Ампера анонсировала новый проект, который может совершить масштабный прорыв в энергетическом секторе. В партнерстве с Аделфи Течнологй компания получила эксклюзивные права на технологию генерации нейтронов. Результатом этого сотрудничества станет разработка сверхкомпактных и безопасных подкритических ядерных реакторов, которые в будущем смогут обеспечивать бесперебойной энергией дата-центры, промышленные предприятия и военные базы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Ключевая особенность технологии Ампера заключается в ее подкритической природе. В отличие от традиционных атомных электростанций, эти реакторы не могут самостоятельно поддерживать цепную ядерную реакцию. Для запуска и поддержания процесса необходим внешний источник нейтронов. По данным иксбт.ком, если внешний генератор выключить, ядерная реакция прекращается практически мгновенно. Это механизм безопасности высочайшего уровня, сводящий к минимуму риск техногенных катастроф.

Технологическое партнерство и новые возможности

В рамках проекта Ампера приобрела долю в калифорнийской компании Аделфи Течнологй. Это предприятие более 40 лет занимается созданием компактных источников нейтронов для научных и государственных проектов. Теперь эти лабораторные разработки будут адаптированы для коммерческих энергетических систем. Специалисты с конца 2025 года работают над интеграцией нейтронных генераторов в архитектуру будущих реакторов.

Ампера уже сделала ряд важных шагов на пути к созданию собственной ядерной платформы. В частности, компания представила полноразмерный прототип активной зоны реактора, изготовленный с помощью 3Д-принтера. Эта конструкция из карбида кремния отличается своей прочностью и эффективностью.

30 лет автономной энергии и запаса топлива

Разработчики утверждают, что реакторы нового поколения смогут работать до 30 лет без замены топлива. Этот показатель особенно важен для объектов в отдаленных районах и морского транспорта. В будущем такие устройства планируется использовать в следующих направлениях:

  • Обеспечение автономной энергией крупных дата-центров (Дата-кентерс);
  • Стабильный источник питания для промышленных предприятий и заводов;
  • Энергетическая независимость военных баз и стратегических объектов;
  • Компактные двигатели для крупных морских судов и подводных лодок.
Также Ампера развивает собственную топливную инфраструктуру. Компания создала дочернее предприятие в Австралии, занимающееся поставками тория и производством перспективных видов ядерного топлива. Торий считается более безопасным и распространенным в природе сырьем по сравнению с традиционным ураном.

Для стран, которые модернизируют свою энергетическую систему и проявляют интерес к атомной энергетике, такие компактные и безопасные технологии в будущем могут иметь большое значение. Малые модульные реакторы отличаются от крупных АЭС более быстрыми сроками строительства и более безопасным управлением.

AmperaЯдро ЭнергетикасиТехнологияНейтрон ГенераторИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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