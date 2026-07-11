Honor представила специальные смарт-часы Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион для байкеров

·34·Технологии
Honor представила специальные смарт-часы Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион для байкеров

Китайский технологический гигант Honor представил специальную версию своего нового продукта — модели Watch 6 Plus. Устройство под названием Моторкйкле Эдитион было создано в сотрудничестве с известным мотогонщиком Чжан Сюэ и его брендом ЗКс Мото. Новый гаджет выделяется не только уникальным дизайном, но и эксклюзивными функциями, предназначенными для любителей мотоциклов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, главная особенность этих часов проявляется в их программном обеспечении и внешнем виде. При включении устройства на экране появляется специальная анимация с логотипом ЗКс Мото, а уведомления сопровождаются звуками, напоминающими рев двигателя мотоцикла. Также для байкеров добавлена система предупреждения о превышении скорости и отдельный режим мотоцикла.

Технические характеристики и возможности дисплея

Технически Моторкйкле Эдитион сохраняет все преимущества стандартной модели Honor Watch 6 Plus. Устройство оснащено 1,46-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит. Этот показатель позволяет без труда считывать информацию с экрана в солнечный день, особенно во время управления мотоциклом. Толщина корпуса составляет 10,8 мм, а вес — всего 41 грамм.

Одной из сильных сторон смарт-часов является их автономность. Аккумулятор емкостью 1000 mAh способен работать до 35 дней в режиме энергосбережения и до 17 дней при активном использовании. Если ГПС-навигация включена постоянно, устройство проработает 42 часа без перерыва. Это важный показатель для путешественников и спортсменов, преодолевающих большие расстояния.

Спорт и контроль здоровья

Honor Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион поддерживает более 120 спортивных режимов, среди которых 15 профессиональных программ. Например, для любителей бадминтона предусмотрен специальный режим, который анализирует силу и скорость удара, а также ведет статистику игры. Модуль ГПС, поддерживающий шесть спутниковых систем, обеспечивает точное определение местоположения.

Функции мониторинга здоровья также представлены в полном объеме:

  • Постоянное измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС);
  • Контроль уровня кислорода в крови (СпО2);
  • Анализ аэробных и анаэробных нагрузок;
  • Бесконтактные платежи через модуль NFC.

Устройство соответствует стандартам защиты от воды и пыли ИП69 и 5 АТМ, что позволяет плавать с ними или использовать в экстремальных условиях. В настоящее время в Китае открыт прием предварительных заказов на эту модель. Стоимость специальной версии составляет около 235 долларов, что немного дороже стандартной модели. Старт продаж ожидается 22 июля текущего года.

HonorСмартватчТехнологияГаджетЗХ Мото
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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