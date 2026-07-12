Аирбус меняет стратегию: эра гигантских лайнеров уступает место компактным самолетам

Корпорация Аирбус, один из ведущих гигантов авиационной индустрии, обновила свой глобальный прогноз на ближайшие 20 лет. Компания впервые снизила ожидания по темпам роста рынка и объявила, что смещает основной акцент с таких гигантских лайнеров, как А380, на компактные и экономичные модели. Это изменение свидетельствует о фундаментальной трансформации логистики авиаперевозок по всему миру. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно новому отчету, в период с 2026 по 2045 год мировые авиакомпании получат в общей сложности 42 060 новых пассажирских самолетов. Этот показатель на 1 процент ниже предыдущих прогнозов. Аналитики Аирбус при расчетах учитывали не только свою продукцию, но и проекты Boeing, китайской КОМАК и российской MS-21. Основными причинами замедления рынка называются геополитическая нестабильность и торговые ограничения.

Стратегия отказа от крупных хабов

Глава отдела анализа рынка Аирбус Антонио да Коста отметил, что отрасль достигла пика восстановления после пандемии. Теперь авиакомпании сосредоточены не просто на расширении парка, а на его эффективном обновлении. Около 47 процентов прогнозируемых новых самолетов будут приобретены для замены старых моделей. В предыдущих отчетах этот показатель составлял 45 процентов.

Самый большой поворот в стратегии компании — отказ от концепции сверхкрупных лайнеров. После прекращения производства модели А380, которую когда-то считали «королем неба», Аирбус делает ставку на компактные модели, такие как А220 и А321КсЛР. Эти самолеты позволяют авиакомпаниям выполнять прямые рейсы между городами, не завися от крупных транзитных узлов (хабов).

Азиатский рынок и новые направления

Основная часть будущего спроса, а именно около 33 920 единиц, придется на узкофюзеляжные (однопроходные) самолеты. Ожидается, что в этом сегменте конкуренция между такими моделями, как Аирбус А320нео и Boeing 737 MAX, еще больше усилится. С региональной точки зрения Азия остается главным двигателем мировой авиации. Почти половина новых самолетов будет поставлена именно на этот континент.

Интересно, что Аирбус возлагает большие надежды на рынок Индии. Прогноз роста внутренних авиаперевозок страны был повышен с 8,9 до 9,1 процента. Напротив, ожидания по Китаю были немного снижены, а годовой рост установлен на уровне 4,7 процента. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, компактные и дальномагистральные модели, например А321КсЛР, считаются очень удобными для открытия новых международных направлений.

Конфликты на Ближнем Востоке и нестабильность цен на нефть заставляют авиакомпании проявлять осторожность. По этой причине Аирбус видит будущее не только в емкости, но и в топливной эффективности и гибкости полетов. Это свидетельствует о том, что эпоха «гигантизма» в авиационной промышленности заканчивается, и начинается эра эффективности.