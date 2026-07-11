Основатель МиниМакс отказался от зарплаты до создания AGI

·39·Технологии
Основатель МиниМакс отказался от зарплаты до создания AGI

Янь Цзюньцзе, глава МиниМакс, одного из самых перспективных китайских стартапов в области искусственного интеллекта, принял неожиданное решение. В то время как стоимость акций компании упала на 80%, он решил отказаться от зарплаты до тех пор, пока не будет достигнут уровень общего искусственного интеллекта (AGI). Об этом сообщает издание Сут Чина Морнинг Пост. Об этом Иксбт.ком сообщает.

В своем внутреннем письме сотрудникам Янь Цзюньцзе подчеркнул: «С сегодняшнего дня и до дня создания AGI я не буду получать зарплату в компании». Для справки: AGI — это система, способная выполнять интеллектуальные задачи на уровне человека. В настоящее время ведущие мировые компании, включая OpenAI и Google, работают именно над этой технологией.

Кроме того, глава МиниМакс пообещал передать часть своих акций сотрудникам. Согласно плану, в течение следующих четырех лет 4% доли компании будут направлены на поощрение работников, а еще 1% — в фонд поддержки опен-сурке проектов.

Финансовый кризис и вопросы инвестиций

В настоящее время МиниМакс переживает сложный финансовый период. Несмотря на планы компании привлечь до 2 миллиардов долларов инвестиций, с марта ее акции потеряли около 80% своей стоимости. Новые акции предлагаются на 10% дешевле рыночной цены, что приводит к обесцениванию долей существующих акционеров.

Флагманский продукт компании, модель М3, был представлен в июне, но не получил ожидаемой популярности среди разработчиков. В результате МиниМакс была вынуждена снизить стоимость использования своей модели вдвое. Этот шаг был воспринят как свидетельство того, что бизнес-модель компании находится под серьезным давлением.

Китайский рынок генеративного искусственного интеллекта в настоящее время превратился в арену жесткой ценовой конкуренции. Конкуренты МиниМакс — такие компании, как Жипу AI, DeepSeek и Муншот AI — укрепляют свои позиции. Например, Жипу недавно привлекла 4 миллиарда долларов инвестиций, продемонстрировав свое лидерство на рынке.

По мнению экспертов, главная задача для МиниМакс — направить привлеченные средства на разработку новых конкурентоспособных моделей. Отказ Янь Цзюньцзе от зарплаты может стать символическим шагом, направленным на объединение команды ради общей цели и возвращение доверия инвесторов.

МиниМахСунъий ИнтеллектAGIТехнологияХитой
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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