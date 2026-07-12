Серия Redmi Ноте 17: аккумулятор 9000 мАч и новые процессоры Snapdragon

·5·Технологии
Серия Redmi Ноте 17: аккумулятор 9000 мАч и новые процессоры Snapdragon

Семейство Redmi Ноте, одна из самых популярных линеек корпорации Xiaomi, готовится к обновлению. За несколько дней до официальной премьеры инсайдеры раскрыли все ключевые технические характеристики моделей Redmi Ноте 17 и Redmi Ноте 17 Pro. Как сообщает издание Иксбт.ком со ссылкой на источник Экспериенке Море, новые смартфоны намерены удивить рынок прежде всего своей рекордной энергоемкостью. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Базовая модель серии — Redmi Ноте 17 работает на платформе Snapdragon 4 Ген 4. Смартфон оснащен 7-дюймовым дисплеем Samsung Э4 Pro с разрешением Фулл ХД+ и яркостью до 1800 нит. Самое важное — в эту модель установлен огромный аккумулятор емкостью 8000 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и систему обратной проводной зарядки на 22,5 Вт.

Возможности Про-версии и рекордная мощность

Модель Redmi Ноте 17 Pro получила еще более мощный чип Snapdragon 6с Ген 4. Ее 6,83-дюймовый плоский дисплей работает с разрешением 1,5К и обеспечивает рекордную пиковую яркость 3500 нит. Однако настоящее «сердце» этой модели — аккумулятор емкостью 9000 мАч. Производитель внедрил для этого источника питания технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Примечательно, что компания Xiaomi анонсировала специальную пятилетнюю программу обслуживания аккумулятора для Про-версии. Согласно ей, если в течение пяти лет использования емкость батареи упадет ниже 80 процентов, компания бесплатно заменит ее на новую, еще более емкую — на 10 000 мАч. Это беспрецедентная гарантия для смартфонов среднего сегмента.

Камера и системы защиты

Обе модели оснащены основной камерой на 50 Мп на базе сенсора Sony и встроенным в экран оптическим сканером отпечатков пальцев. Также значительно улучшен уровень защиты корпуса:
  • Redmi Ноте 17 — защита от пыли и влаги по стандарту ИП65;
  • Redmi Ноте 17 Pro — максимальная защита по стандарту ИП69К (устойчивость к воздействию струй горячей воды и полное погружение).

Несмотря на техническое совершенство, стало известно, что боковые рамки устройств выполнены из пластика. Вероятно, это решение принято для того, чтобы удержать общий вес смартфонов в норме и не допустить резкого роста цены.

Официальная презентация серии Redmi Ноте 17 состоится 14 июля. Представители компании намекнули, что из-за новых технологий и огромных батарей цены могут немного вырасти, призвав пользователей «быть морально готовыми» к этому. Ожидается, что на рынке Узбекистана данные модели традиционно войдут в число самых продаваемых смартфонов.

XiaomiRedmiRedmi Note 17СмартфонSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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