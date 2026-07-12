Samsung Galaxy З Фолд 8 впервые показан на живых фото: возможности нового флагмана

·54·Технологии
Samsung Galaxy З Фолд 8 впервые показан на живых фото: возможности нового флагмана

Южнокорейский технологический гигант Samsung готовится к представлению своего следующего складного флагмана — модели Galaxy Z Фолд 8. Хотя официальная премьера устройства запланирована на июль, в сети появились первые живые фотографии смартфона и подробная информация о его технических характеристиках. Эта новость свидетельствует о намерении Samsung укрепить свое лидерство на рынке складных смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как сообщает блогер под ником Энгаге Мачине Ванг Тенгксиао в социальной сети Веибо, новый Galaxy Z Фолд 8 уже начал демонстрироваться в фирменных магазинах бренда в Южной Корее. На опубликованном снимке отчетливо видна обновленная конструкция смартфона, в частности, новый двухсекционный шарнирный механизм черного цвета. По данным иксбт.ком, этот механизм не только повышает прочность, но и значительно уменьшает складку на экране.

Технические характеристики и производительность

Согласно информации, предоставленной инсайдером Дебаян Рой, Galaxy Z Фолд 8 будет оснащен двумя высококачественными дисплеями. Внешний экран представляет собой 5,4-дюймовую ОЛЭД-панель с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Внутренний основной экран основан на технологии Дйнамик AMOLED 2Кс с диагональю 7,6 дюйма и соотношением сторон 4:3. Компания усилила защитный слой экранов, что обеспечивает долговечность при длительном использовании.

Аппаратная часть устройства базируется на новейшем процессоре Snapdragon 8 Элите Ген 5 фор Galaxy. Этот чип специально оптимизирован для AI и тяжелых игр. Смартфон получит 12 GB оперативной памяти и до 1 TB постоянной памяти. В качестве программного обеспечения ожидается установка оболочки One UI 9 на базе Android 17, что сделает пользовательский интерфейс еще более плавным и интеллектуальным.

Возможности камеры и аккумулятора

Значительные изменения ожидаются и в системе камер. Основной модуль Galaxy Z Фолд 8 получит 50-мегапиксельный сенсор, который будет дополнен еще одной 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Для любителей селфи предусмотрены 10-мегапиксельные камеры на внешнем и внутреннем экранах. Эта комбинация позволит делать снимки высокого качества как днем, так и ночью.

За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4800 mAh. Устройство поддерживает технологии быстрой проводной зарядки мощностью 45 В и беспроводной мощностью 25 В. Также новая модель отличается своей компактностью: толщина в открытом состоянии составляет всего 4,5-4,9 мм, а в закрытом — 9,7-9,8 мм. Ожидается, что общий вес устройства составит около 200 грамм.

Официальная презентация Samsung Galaxy З Фолд 8 состоится 22 июля на мероприятии Galaxy Унпакед в Лондоне. В настоящее время в некоторых регионах уже принимаются предварительные заказы на новую модель. Этот флагман, несомненно, вступит в серьезную конкуренцию на рынке со складными моделями Xiaomi и других китайских брендов.

SamsungGalaxy Z Fold 8СмартфонТехнологияGalaxy Унпаккед
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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