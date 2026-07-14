Легенда Челси указал Хаби Алонсо трансферную цель: Джон Стоунз на пути в Лондон

·3·Спорт
Легенда Челси указал Хаби Алонсо трансферную цель: Джон Стоунз на пути в Лондон

Новый главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо начал получать первые советы по усилению состава команды. Легенда клуба Джимми Флойд Хассельбайнк порекомендовал испанскому специалисту подписать защитника сборной Англии Джона Стоунза в качестве свободного агента. Ожидается, что этот шаг добавит опыта и лидерских качеств «аристократам», обладающим молодым составом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хаби Алонсо был официально представлен в качестве главного тренера «Челси» в понедельник, сменив на этом посту Лиама Росеньора. Для команды, занявшей 10-е место в Английской Премьер-лиге в прошлом сезоне, это назначение рассматривается как начало новой эры. Широкие полномочия, предоставленные тренеру в вопросах трансферов, позволят ему формировать состав в соответствии со своим видением.

Баланс опыта и физической формы

По мнению Хассельбайнка, истечение контракта Джона Стоунза с «Манчестер Сити» — идеальный вариант для «Челси». Как сообщает издание Goal.com, бывший нападающий развеял опасения по поводу подверженности защитника травмам, подчеркнув, что менее плотный календарь лондонского клуба в следующем сезоне сыграет им на руку.

«Я бы очень хотел, чтобы Алонсо пригласил Джона Стоунза. Многие могут сказать, что он часто травмируется, но «Челси» не будет играть в еврокубках в следующем сезоне. Это означает матчи только раз в неделю», — сказал Хассельбайнк в интервью ВхоСкоред.

Согласно расчетам Хассельбайнка, меньшее количество игр даст Стоунзу больше времени на восстановление, и он сможет провести на высоком уровне не менее 30 матчей. Это может стать отличным примером для молодых защитников.

Цели на трансферном рынке

С приходом в команду Хаби Алонсо начал работу по наполнению состава опытными игроками. По имеющимся данным, ранее он рассматривал кандидатуру Гранита Джаки, однако швейцарский полузащитник решил остаться в «Сандерленде». По этой причине защитник, завоевавший множество трофеев, такой как Стоунз, может стать главной целью для Алонсо.

Главная задача, стоящая перед руководством «Челси» и новым тренером — восстановление стабильности в линии обороны команды. Мастерство Джона Стоунза при работе с мячом и умение видеть поле полностью соответствуют тактическим схемам Хаби Алонсо. Если этот трансфер состоится, защита лондонского клуба, несомненно, выйдет на новый уровень.

ЧелсиХаби АлонсоДжон СтоунзТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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