В России зафиксированы масштабные сбои в работе сервисов Apple, GitHub и Google

·1·Технологии
В России зафиксированы масштабные сбои в работе сервисов Apple, GitHub и Google

На территории Российской Федерации возникли серьезные проблемы в работе крупных технологических платформ и сервисов. В частности, официальный сайт компании Apple, популярный среди разработчиков ресурс GitHub, а также поисковая система Google оказались временно недоступны для пользователей. Данная ситуация вызвала опасения относительно стабильности цифровой инфраструктуры. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает об этом.

Согласно данным информационного агентства ТАСС, при попытке зайти на сайты пользователи сталкивались с тем, что страницы не загружались или в браузере появлялись сообщения об ошибке соединения. Сбои наблюдались не только на стационарных компьютерах, но и на мобильных устройствах, а также в сетях различных интернет-провайдеров, что свидетельствует о глобальном характере ситуации.

Технологические гиганты и платформы с открытым кодом под ударом

Отключение платформы GitHub, считающейся крупнейшим в мире репозиторием программного обеспечения с открытым кодом, стало неожиданным ударом для разработчиков и IT-специалистов. Поскольку многие проекты и автоматизированные системы неразрывно связаны с этим сервисом, в рабочих процессах произошли остановки. Проблемы на сайте Apple ограничили доступ пользователей к технической поддержке и информации о новых продуктах.

В то же время сервис мониторинга «Сбой.рф» зафиксировал сотни жалоб на работу сервисов Google. Пользователи в основном жаловались на медленную работу поисковой системы или ее полную недоступность. Подобные инциденты обычно могут быть вызваны технической профилактикой или внешними ограничениями, однако официальные ведомства пока не назвали точных причин.

Редакция издания iXBT.com изучила ситуацию и сообщила, что спустя некоторое время сервисы начали работать даже без использования VPN. Это указывает на временный характер сбоев. Тем не менее, подобные неполадки наблюдаются у интернет-пользователей в России не впервые.

Региональное влияние и вопросы безопасности

Для Узбекистана и региона Центральной Азии технологические сбои в России могут иметь косвенное влияние. Причиной является то, что многие региональные сервисы и транзитные интернет-каналы связаны с инфраструктурой России. Хотя на данный момент в нашей стране не зафиксировано массовых проблем с сервисами Apple или Google, специалисты рекомендуют пользователям создавать резервные копии важных данных.

На текущий момент сообщается, что все сервисы работают в штатном режиме. По мнению экспертов, подобные сбои могут быть связаны с техническими ошибками, кибератаками или процессами тестирования сетевых фильтров. Развитие событий вновь вывело на повестку дня вопрос технологической независимости и стабильности глобальных сервисов.

AppleGoogleGitHubТехнологииРоссия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сотрудничество NASA и Роскосмоса: корабль Союз МС-29 направляется к Международной космической станцииСотрудничество NASA и Роскосмоса: корабль Союз МС-29 направляется к Международной космической станцииСегодня, 18:24Основатель DeepSeek стал самым богатым разработчиком в сфере ИИ в миреОснователь DeepSeek стал самым богатым разработчиком в сфере ИИ в миреСегодня, 17:58Модель Grok 4.5 от Илона Маска возглавила мировой рейтинг по выполнению сложных задачМодель Grok 4.5 от Илона Маска возглавила мировой рейтинг по выполнению сложных задачСегодня, 17:26Первый в мире поезд на солнечной энергии восхищает туристовПервый в мире поезд на солнечной энергии восхищает туристовСегодня, 17:11Вопрос серийного производства новых самолетов Танго в России вызвал путаницуВопрос серийного производства новых самолетов Танго в России вызвал путаницуСегодня, 16:54Как искусственный интеллект влияет на рынок труда: Экономисты обеспокоеныКак искусственный интеллект влияет на рынок труда: Экономисты обеспокоеныСегодня, 16:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли