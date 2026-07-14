В России зафиксированы масштабные сбои в работе сервисов Apple, GitHub и Google

На территории Российской Федерации возникли серьезные проблемы в работе крупных технологических платформ и сервисов. В частности, официальный сайт компании Apple, популярный среди разработчиков ресурс GitHub, а также поисковая система Google оказались временно недоступны для пользователей. Данная ситуация вызвала опасения относительно стабильности цифровой инфраструктуры. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает об этом.

Согласно данным информационного агентства ТАСС, при попытке зайти на сайты пользователи сталкивались с тем, что страницы не загружались или в браузере появлялись сообщения об ошибке соединения. Сбои наблюдались не только на стационарных компьютерах, но и на мобильных устройствах, а также в сетях различных интернет-провайдеров, что свидетельствует о глобальном характере ситуации.

Технологические гиганты и платформы с открытым кодом под ударом

Отключение платформы GitHub, считающейся крупнейшим в мире репозиторием программного обеспечения с открытым кодом, стало неожиданным ударом для разработчиков и IT-специалистов. Поскольку многие проекты и автоматизированные системы неразрывно связаны с этим сервисом, в рабочих процессах произошли остановки. Проблемы на сайте Apple ограничили доступ пользователей к технической поддержке и информации о новых продуктах.

В то же время сервис мониторинга «Сбой.рф» зафиксировал сотни жалоб на работу сервисов Google. Пользователи в основном жаловались на медленную работу поисковой системы или ее полную недоступность. Подобные инциденты обычно могут быть вызваны технической профилактикой или внешними ограничениями, однако официальные ведомства пока не назвали точных причин.

Редакция издания iXBT.com изучила ситуацию и сообщила, что спустя некоторое время сервисы начали работать даже без использования VPN. Это указывает на временный характер сбоев. Тем не менее, подобные неполадки наблюдаются у интернет-пользователей в России не впервые.

Региональное влияние и вопросы безопасности

Для Узбекистана и региона Центральной Азии технологические сбои в России могут иметь косвенное влияние. Причиной является то, что многие региональные сервисы и транзитные интернет-каналы связаны с инфраструктурой России. Хотя на данный момент в нашей стране не зафиксировано массовых проблем с сервисами Apple или Google, специалисты рекомендуют пользователям создавать резервные копии важных данных.

На текущий момент сообщается, что все сервисы работают в штатном режиме. По мнению экспертов, подобные сбои могут быть связаны с техническими ошибками, кибератаками или процессами тестирования сетевых фильтров. Развитие событий вновь вывело на повестку дня вопрос технологической независимости и стабильности глобальных сервисов.