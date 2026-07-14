Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной обслужит «фартовый» для Лионеля Месси арбитр

·3·Спорт
Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной обслужит «фартовый» для Лионеля Месси арбитр

ФИФА официально назначила судейскую бригаду на центральный матч полуфинала чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины. Обслуживать этот бескомпромиссный поединок, который пройдет в Атланте, будет опытный американский арбитр Исмаил Эльфат. Данное назначение вызывает большой интерес у футбольной общественности, поскольку Эльфат считается для Лионеля Месси своего рода «фартовым» судьей. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно данным Goal.com, во всех пяти матчах, которые обслуживал 44-летний арбитр МЛС, команды Лионеля Месси одержали 100% побед. Эта серия включает в себя и драматичную победу «Интер Майами» в финале Кубка лиг 2023 года. Поскольку «три льва» под руководством Томаса Тухеля выходят на поле против действующих чемпионов мира, эта статистика, связанная с судьей, вполне естественно вызывает некоторое беспокойство у английских болельщиков.

Опыт и строгая дисциплина

Помогать Исмаилу Эльфату на бровках будут его соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс. Четвертым арбитром выступит итальянец Маурицио Мариани. Стоит отметить, что согласно правилам ФИФА, во избежание конфликта интересов, данное назначение закрыло двери в финал для английских судей Майкла Оливера и Энтони Тейлора, а также аргентинца Факундо Тельо.

Эльфат обладает огромным опытом работы на крупных турнирах. Он был четвертым арбитром в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре (между Аргентиной и Францией). Однако его карьера могла завершиться досрочно: из-за тяжелой травмы колена, полученной во время Кубка Америки 2024 года, он перенес две операции и более года оставался вне игры.

От трудностей к вершинам

Жизненный путь арбитра также примечателен. В 18 лет он переехал из Касабланки (Марокко) в американский штат Техас, имея при себе всего 200 долларов. Сначала Эльфат пробовал себя в качестве игрока, но, будучи недовольным уровнем местного судейства, с 2011 года решил сам взять в руки свисток. Сегодня он является двукратным обладателем звания лучшего арбитра МЛС.

Историческое и политическое соперничество между Англией и Аргентиной гарантирует крайне напряженный характер встречи. В ходе этого турнира Эльфат уже успел показать 8 желтых и одну прямую красную карточку. Этот полуфинал станет своего рода экзаменом и для самого арбитра — именно после этой игры руководство ФИФА примет окончательное решение о том, кому доверить финальный матч.

Лионель МессиАргентинаАнглияФИФАЧемпионат Мира
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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