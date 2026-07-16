Бывший исследователь DeepMind привлек 300 миллионов долларов оценки для стартапа Элориан

Технологическая гонка в сфере искусственного интеллекта выходит на новый уровень: стартап Элориан, основанный бывшим исследователем Google DeepMind Эндрю Даем, привлек внимание инвесторов еще до выпуска готового продукта. Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на проект Буилд Моде, компания привлекла 55 миллионов долларов инвестиций, что позволило достичь рыночной оценки в 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Эндрю Дай более десяти лет участвовал в разработке самых влиятельных систем искусственного интеллекта в мире, включая исследования, которые легли в основу создания модели ChatGPT. После ухода из Google он решил сосредоточиться на направлении визуального искусственного интеллекта (Висуал AI). По его мнению, несмотря на развитие текстовых и кодовых моделей, в области визуального восприятия и логического мышления все еще существуют значительные пробелы.

Визуальный искусственный интеллект: границы новых возможностей

Основатель Элориан отмечает, что современные модели AI показывают отличные результаты в математике, физике и программировании, однако развитие в анализе визуальных данных идет неравномерно. Основная цель стартапа — создание моделей, достигающих уровня визуального общего искусственного интеллекта (Висуал AGI). Эти системы смогут не только видеть изображения, но и понимать сложные логические связи в них подобно человеку.

В процессе сбора средств Эндрю Дай отдал приоритет не тем инвесторам, которые предложили самую высокую цену, а стратегическим партнерам. В результате к проекту присоединились такие гиганты, как NVIDIA и Менло Вентурес. Для Дая партнеры, понимающие реальные трудности создания AI и поддерживающие технические процессы, оказались важнее, чем бумажная стоимость компании.

Привлечение талантов из крупных технологических компаний

После успешного инвестиционного раунда одной из главных задач для Элориан стало привлечение сильнейших специалистов из Биг Теч (крупных технологических корпораций). По словам Эндрю Дая, для стартапов главным конкурентным преимуществом является оперативность и способность объяснять сложные технические идеи простым языком. Именно этот подход он использует для привлечения исследователей мирового уровня в свою команду.

Эта новость имеет важное значение и для ИТ-специалистов и исследователей из Узбекистана. Рост спроса и объемов инвестиций в искусственный интеллект на глобальном рынке показывает, что даже небольшие команды могут привлечь крупный капитал при наличии правильной стратегии. Ожидается, что технологии визуального AI в будущем произведут революцию в системах безопасности, медицинской диагностике и автономных транспортных средствах.

На примере Элориан видно, что на современном технологическом рынке высоко оценивается не только готовый продукт, но и сильная научная база и четко ориентированное видение. Эндрю Дай и его команда планируют направить полученные средства на создание первых прототипов в области визуального интеллекта.