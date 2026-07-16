Неожиданное политическое заявление в Кыргызстане: Камчыбек Ташиев выбыл из гонки

В политических кругах соседнего Кыргызстана прозвучало очередное громкое заявление. Бывший влиятельный глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны, генерал Камчыбек Ташиев объявил о своем окончательном решении относительно президентских выборов, которые пройдут в 2027 году.

Zamin.уз представляет подробности этого неожиданного заявления и последние события вокруг бывшего главы спецслужб.

«Я не отступлюсь от своего слова» — обращение генерала

В последнее время в социальных сетях и политических кулуарах Кыргызстана резко участились различные слухи и фейковые новости о возможном участии бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в предстоящих президентских выборах. Чтобы положить конец таким домыслам, генерал направил народу открытое обращение. Текст обращения опубликовал его близкий соратник, бывший директор телеканала «Регион» Уткурбек Рахманов.

В своем заявлении Ташиев полностью опроверг все слухи и сообщил, что его политическая позиция остается твердой:

«Я не буду участвовать в президентских выборах 2027 года. Я неоднократно четко заявлял об этом и, как генерал, не отступлюсь от своего слова. Моя позиция не изменилась и не изменится», — подчеркнул он.

В то же время, назвав действующего президента Садыра Жапарова своим «другом», он выразил готовность поддержать именно его на выборах. По мнению бывшего главы ГКНБ, поддерживая кандидатуру Жапарова, он делает выбор в пользу стабильности страны, государственного развития, единства народа и будущего Кыргызстана.

От отставки до судебного приговора: последний тяжелый путь Ташиева

Отказ Камчыбека Ташиева от президентских амбиций и демонстрация единства с Жапаровым не случайны. Для бывшего руководителя силового ведомства последние несколько месяцев выдались крайне сложными и драматичными.

В следующей хронологии отражены процессы, начиная с ухода Ташиева с должности и заканчивая вынесенным ему судебным приговором:

Уход с должности

10 февраля 2026 года

Президент Садыр Жапаров официально объявил об отставке Камчыбека Ташиева с постов заместителя председателя кабинета министров и главы ГКНБ.

Возбуждение дела

Апрель 2026 года

Стало известно, что в отношении бывшего влиятельного главы спецслужбы официально возбуждено уголовное дело по ряду обвинений.

Судебный приговор и наказание

Июль 2026 года

Суд вынес окончательный приговор в отношении Ташиева. Согласно ему, генерал был приговорен к четырем годам лишения свободы. Однако осужденный не был отправлен в колонию — тюремное заключение было заменено на три года пробационного контроля.

Как видно из этой ситуации, баланс сил и союзнические отношения на политической арене Кыргызстана выходят на новый этап. Ожидается, что это решение бывшего главы спецслужб еще больше укрепит позиции действующего главы государства Садыра Жапарова перед президентской кампанией 2027 года.