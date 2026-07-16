Туристическое агентство Фора на базе ИИ стало «единорогом» с оценкой в 1 миллиард долларов
Стартап Фора, объединяющий современные технологии и возможности искусственного интеллекта в туристической сфере, успешно завершил очередной раунд инвестиций. Компания привлекла 60 миллионов долларов в рамках финансирования серии Д, в результате чего ее рыночная стоимость превысила 1 миллиард долларов. Этот показатель позволил Фора войти в число престижных проектов, получивших статус «единорога» (уникорн) в технологическом мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком.
Платформа Фора, основанная в 2021 году, работает в двух направлениях: с одной стороны, она предоставляет обычным пользователям инфраструктуру, необходимую для того, чтобы стать профессиональным турагентом, а с другой — позволяет клиентам планировать свои путешествия с помощью квалифицированных консультантов. Этот инвестиционный раунд возглавили Фореруннер и Тактиле Вентурес. Проект также поддержали такие крупные инвесторы, как Инсигхт Партнерс и Триве Капитал.
Гармония искусственного интеллекта и человеческого фактораПредставители компании отмечают, что большая часть привлеченного нового капитала будет направлена на развитие ИИ-помощника под названием Виа. Эта система помогает турагентам выполнять рутинные и трудоемкие административные задачи, такие как проведение исследований и составление сложных маршрутов. Это позволяет специалистам не отвлекаться на техническую работу, а уделять больше времени общению с клиентами и повышению качества обслуживания.
Уникальность стратегии Фора заключается в том, что она рассматривает ИИ не как замену человеку, а как технологию, повышающую его продуктивность. Сегодня через платформу популярна организация семейных путешествий и свадебных туров по таким направлениям, как Коста-Рика или Таиланд. Технология помогает агентам оперативно готовить оптимальные предложения, основываясь на индивидуальных пожеланиях каждого клиента.
Согласно данным, с момента основания Фора агенты на платформе забронировали путешествия на общую сумму более 3 миллиардов долларов. Примечательно, что большинство агентов, использующих систему, ранее не имели опыта работы в этой сфере. Это свидетельствует о том, насколько удобной и эффективной является платформа для обучения.
Планы на будущее и расширениеВ будущем компания планирует увеличить свою долю не только в сфере отелей и туристических пакетов, но и в других направлениях. В частности, за счет новых средств будут расширены услуги в следующих областях:
- Планирование и бронирование круизных путешествий;
- Систематическая организация авиаперелетов;
- Найм и обучение новой категории туристических консультантов;
- Расширение охвата услуг в глобальном масштабе.
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