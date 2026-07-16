Туристическое агентство Фора на базе ИИ стало «единорогом» с оценкой в 1 миллиард долларов

·24·Технологии
Туристическое агентство Фора на базе ИИ стало «единорогом» с оценкой в 1 миллиард долларов

Стартап Фора, объединяющий современные технологии и возможности искусственного интеллекта в туристической сфере, успешно завершил очередной раунд инвестиций. Компания привлекла 60 миллионов долларов в рамках финансирования серии Д, в результате чего ее рыночная стоимость превысила 1 миллиард долларов. Этот показатель позволил Фора войти в число престижных проектов, получивших статус «единорога» (уникорн) в технологическом мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Платформа Фора, основанная в 2021 году, работает в двух направлениях: с одной стороны, она предоставляет обычным пользователям инфраструктуру, необходимую для того, чтобы стать профессиональным турагентом, а с другой — позволяет клиентам планировать свои путешествия с помощью квалифицированных консультантов. Этот инвестиционный раунд возглавили Фореруннер и Тактиле Вентурес. Проект также поддержали такие крупные инвесторы, как Инсигхт Партнерс и Триве Капитал.

Гармония искусственного интеллекта и человеческого фактора

Представители компании отмечают, что большая часть привлеченного нового капитала будет направлена на развитие ИИ-помощника под названием Виа. Эта система помогает турагентам выполнять рутинные и трудоемкие административные задачи, такие как проведение исследований и составление сложных маршрутов. Это позволяет специалистам не отвлекаться на техническую работу, а уделять больше времени общению с клиентами и повышению качества обслуживания.

Уникальность стратегии Фора заключается в том, что она рассматривает ИИ не как замену человеку, а как технологию, повышающую его продуктивность. Сегодня через платформу популярна организация семейных путешествий и свадебных туров по таким направлениям, как Коста-Рика или Таиланд. Технология помогает агентам оперативно готовить оптимальные предложения, основываясь на индивидуальных пожеланиях каждого клиента.

Согласно данным, с момента основания Фора агенты на платформе забронировали путешествия на общую сумму более 3 миллиардов долларов. Примечательно, что большинство агентов, использующих систему, ранее не имели опыта работы в этой сфере. Это свидетельствует о том, насколько удобной и эффективной является платформа для обучения.

Планы на будущее и расширение

В будущем компания планирует увеличить свою долю не только в сфере отелей и туристических пакетов, но и в других направлениях. В частности, за счет новых средств будут расширены услуги в следующих областях:

  • Планирование и бронирование круизных путешествий;
  • Систематическая организация авиаперелетов;
  • Найм и обучение новой категории туристических консультантов;
  • Расширение охвата услуг в глобальном масштабе.
На сегодняшний день Фора удалось привлечь в общей сложности 138,5 миллиона долларов инвестиций. Столь успешное внедрение ИИ в туристическую сферу показывает, что в будущем деятельность традиционных турагентств полностью перейдет в цифровой формат. Для пользователей и предпринимателей развитие таких глобальных платформ может открыть новые горизонты для выхода на международный туристический рынок и использования современных сервисов.

ForaИскусственный ИнтеллектСтартапТуризмИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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