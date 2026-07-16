Революция для разработчиков: теперь можно заказывать еду через командную строку

·32·Технологии
Революция для разработчиков: теперь можно заказывать еду через командную строку

Развитие современных технологий выходит на новый этап автоматизации повседневных задач. Один из крупнейших в мире сервисов доставки, DoorDash, представил специальный инструмент DoorDash КЛИ (Комманд Лине Интерфаке) для разработчиков. Это нововведение позволяет пользователям заказывать еду напрямую через командную строку компьютера или с помощью агентов искусственного интеллекта, не открывая мобильное приложение. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщил основатель и технический директор компании Андй Фанг на своей странице в социальной сети Кс, новый инструмент пока запущен в режиме ограниченного бета-тестирования под названием "дд-кли". Проект в первую очередь доступен для разработчиков в США и Канаде, использующих операционную систему macOS, а доступ к нему осуществляется через специальный список ожидания (ваитлист).

Новая эра агентской коммерции

DoorDash КЛИ — это не просто шутка или проект для развлечения, а яркий пример нового направления под названием "агентская коммерция" (агентик коммерке). С помощью этой системы разработчики могут наделить своих агентов искусственного интеллекта функциями поиска магазинов, поиска оптимальных скидок и совершения платежей. Иными словами, в будущем станет обычным делом, когда AI будет выбирать обед за вас и оформлять заказ.

Представляя этот инструмент, компания превращает свою платформу в открытую экосистему для стороннего программного обеспечения. Это означает, что разработчики смогут интегрировать возможности DoorDash в свои приложения, корпоративные Слак-боты или персональные помощники. Например, появится возможность создавать скрипты для автоматической организации командных обедов.

Эта новость напомнила популярную среди разработчиков в социальных сетях фразу "судо маке ме а сандвич" (судо, сделай мне сэндвич). Эта шутка из комиксов КсККД теперь стала реальностью. В видео, представленном DoorDash, показано, как агент искусственного интеллекта может читать сообщения в Slack, анализировать данные ДжСОН, запускать Пйтон-скрипты, выбирать нужные салаты из сложных меню и оформлять заказ.

Стоит отметить, что ранее DoorDash уже был интегрирован с iMessage и запустил собственный чат-бот под названием "Аск DoorDash". Кроме того, компания сотрудничает с крупными моделями искусственного интеллекта, такими как ChatGPT от OpenAI и Claude. Новый инструмент КЛИ является логическим продолжением этой цепочки.

Хотя на данный момент эта функция доступна только узкому кругу специалистов, ожидается, что в будущем она полностью изменит привычки потребителей при совершении покупок. Пользователи начнут полагаться не на красивые графические интерфейсы, а на быстрые и эффективные автоматизированные системы.

DoorDashCLIТехнологииИскусственный ИнтеллектПрограммирование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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