Новый смартфон Redmi 17 4Г от Xiaomi раскрыт до официальной презентации

·26·Технологии
Новый смартфон Redmi 17 4Г от Xiaomi раскрыт до официальной презентации

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится к обновлению своей линейки бюджетных смартфонов. В сети появились качественные рендеры и технические характеристики еще официально не анонсированной модели Redmi 17 4Г. Ожидается, что это устройство установит новые стандарты в бюджетном сегменте благодаря рекордной емкости аккумулятора и обновленному дизайну. Об этом сообщает издание Иксбт.ком.

Согласно данным, опубликованным ресурсом иксбт.ком, внешне новая модель заметно отличается от своего предшественника Redmi 15 4Г. Блок камер на задней панели устройства расширен, и вместо декоративного элемента там установлена специальная световое кольцо. Смартфон планируется выпустить как минимум в четырех цветах — синем, черном, зеленом и фиолетовом.

Технические возможности и дисплей

Модель Redmi 17 4Г будет оснащена огромным 6,9-дюймовым ЛКД-дисплеем. Несмотря на то, что разрешение экрана составляет ХД+ (1600 кс 720 пикселей), частота обновления 120 Hz, обеспечивающая плавность изображения, станет отличным решением для пользователей. Учитывая, что такая высокая частота обычно встречается в более дорогих моделях, новый Redmi повышает свою конкурентоспособность в своем классе.

За производительность устройства будет отвечать процессор MediaTek Хелио Г91 Ultra. В плане программного обеспечения Xiaomi делает большой шаг вперед: ожидается, что смартфон будет работать на новейшей операционной системе HyperOS 3.0 на базе Android 16. Что касается конфигурации памяти, пользователям будут предложены варианты с 4 или 6 GB оперативной памяти (RAM), а также 128 или 256 GB встроенной памяти.

Автономность и ценовая политика

Самая сильная сторона смартфона — это его источник питания. Redmi 17 4Г оснащается аккумулятором емкостью 7500 mAh, что гарантирует несколько дней автономной работы даже при активном использовании. Также устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 В. Для сравнения, в предыдущем поколении были установлены батарея на 7000 mAh и система зарядки на 33 В.

Возможности камеры также сформированы в соответствии с бюджетным сегментом:

  • Основная камера: 50 Mp сенсор и дополнительный вспомогательный датчик;
  • Фронтальная камера: селфи-модуль с разрешением 8 Mp.
По предварительным оценкам, версия Redmi 17 4Г с 4/128 GB памяти на европейском рынке будет стоить около 250 евро. За усиленную версию с 256 GB памяти покупателям придется заплатить около 280 евро. Ожидается, что эта модель появится на рынке Узбекистана вскоре после официального анонса и станет популярной благодаря своей доступной цене.

XiaomiRedmiТехнологииСмартфонHyperOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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