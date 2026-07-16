Google AI Моде теперь интегрируется со сторонними приложениями

Корпорация Google значительно расширила возможности своей поисковой системы на базе искусственного интеллекта — AI Моде. Теперь пользователи могут не только получать ответы на вопросы, но и напрямую взаимодействовать с внешними приложениями и выполнять определенные задачи через эту систему. Данное обновление является важным шагом на пути к тому, чтобы сделать экосистему Google более интеллектуальной и функциональной. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

На текущем этапе к системе AI Моде подключены такие популярные сервисы, как Канва, Instacart и YouTube. Это означает, что пользователь теперь может создавать дизайн, заказывать товары или формировать плейлисты с помощью ИИ, не переключаясь между приложениями. По данным TechCrunch, этим шагом Google стремится получить преимущество в конкуренции с ChatGPT от OpenAI и чат-ботами Claude от компании Anthropic.

Автоматизация повседневных задач

Практическая значимость новой функции очень высока. Например, если пользователь планирует вечеринку на выходные, AI Моде составит список необходимых продуктов и, подключив аккаунт Instacart, добавит все ингредиенты прямо в корзину. Для завершения покупки достаточно нажать всего одну кнопку подтверждения.

Для тех, кто работает в сфере дизайна, также предусмотрены удобства. Если вам нужен флаер или презентация для мероприятия, вы можете просмотреть готовые шаблоны в сервисе Канва через AI Моде и начать работу над проектом. Также появилась возможность создавать специальные музыкальные подборки для праздников и мгновенно сохранять их в библиотеке YouTube Мусик.

Искусственный интеллект и личные данные

Ранее в этом году Google анонсировала возможность подключения сторонних сервисов для приложения Gemini . Новый AI Моде еще больше усовершенствовал этот опыт. Теперь система способна предоставлять более персонализированные ответы, опираясь на данные из почты Gmail и сервиса Google Photos. Это часть концепции «Персонал Intelligence» (персональный интеллект).

Кроме того, с помощью недавно внедренных функций AI Моде помогает пользователю проверять наличие нужных товаров в магазинах поблизости. Возможность просматривать результаты поиска в боковом окне и задавать дополнительные вопросы, не теряя контекста, значительно улучшает пользовательский опыт.

В настоящее время эти обновления поэтапно внедряются для пользователей в США. Представители Google отмечают, что компания работает над расширением круга партнеров, и в ближайшее время ожидается добавление еще десятков новых приложений. Несомненно, глобальное распространение этих функций выведет культуру работы с цифровыми помощниками на новый уровень.