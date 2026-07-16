Фол на Ламине Ямале: Люка Динь нарушил молчание после поражения Франции

·0·Спорт
Фол на Ламине Ямале: Люка Динь нарушил молчание после поражения Франции

Защитник сборной Франции Люка Динь поделился своими эмоциями после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира, проходившего в Северной Америке. Опытный левый защитник стал центральной фигурой в переломный момент матча: именно его фол на Ламине Ямале привел к назначению пенальти, который проложил путь к победе «Красной фурии». Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как передает издание Goal.com, 32-летний футболист обратился к болельщикам через социальные сети, назвав это поражение одним из самых больших разочарований в своей жизни. Для Диня, вновь занявшего место в основном составе команды под руководством Дидье Дешама, этот турнир был символом возвращения, однако ошибка в решающий момент перечеркнула все усилия.

Несбывшаяся мечта и личная ответственность

«Итак, мечта подошла к концу. Это была мечта не только маленького мальчика, но и тысяч людей, стоящих за нашими спинами. Мы всегда представляем себе самое прекрасное, но иногда пробуждение бывает очень болезненным», — пишет футболист. Хотя в своем сообщении Динь прямо не упомянул имя Ламина Ямаля, он открыто признал свою неудачу.

В первом тайме матча Люка Динь, пытаясь выбить мяч, нарушил правила против юного испанского таланта. Назначенный арбитром пенальти позволил Испании выйти вперед. В итоге, проиграв со счетом 0:2, Франция покинула турнир. В своем заявлении Динь выразил глубокое недовольство прежде всего собой и сожаление о том, что все труды команды оказались напрасными.

Трансфер и планы на будущее

Интересно, что по завершении этого турнира Люка Динь готовится к серьезным изменениям и на клубном уровне. Покидая «Астон Виллу», защитник близок к подписанию контракта с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Естественно, такой психологический удар перед переходом в парижский клуб станет для игрока тяжелым испытанием.

Для Диня это был второй чемпионат мира в карьере. Он пропустил мундиали 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Получив шанс блеснуть на мировом турнире спустя 12 лет, защитник подчеркнул, что, несмотря на поражение, он гордится тем, что защищал честь Франции.

Для справки, по ходу турнира Люка Динь принял участие во всех матчах, кроме игр группового этапа против Сенегала и Норвегии. В завершение своего обращения он поблагодарил всех болельщиков, которые приехали в Северную Америку и поддерживали команду, находясь на родине.

ФранцияИспанияЛюка ДиньЛамин ЯмальЧемпионат Мира
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Jahongir Tursunov
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