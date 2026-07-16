«Прописка» в ипотечном жилье: согласие банка больше не требуется

·25·Общество
«Прописка» в ипотечном жилье: согласие банка больше не требуется

В Узбекистане упрощен порядок регистрации других лиц в жилье, приобретенном за счет ипотеки. Теперь для регистрации гражданина в жилом помещении, на которое наложен запрет или арест, не требуется предварительное согласие банка или иного залогодержателя.

Новый порядок установлен постановлением Президента от 15 июля 2026 года № ПП–265.

Кого можно зарегистрировать?

Согласно постановлению, разрешается регистрация других лиц по месту жительства и месту пребывания в жилых помещениях, находящихся в залоге, под запретом или арестом.

Для этого не нужно получать отдельное согласие банка. Данное изменение служит сокращению излишних процедур согласования при регистрации членов семьи или других лиц в ипотечном жилье.

Регистрируемое лицо дает согласие на важное условие

В новом порядке для регистрируемого лица установлено особое требование.

Оно должно заранее дать согласие на снятие с учета на основании обращения собственника, залогодержателя или органа, ответственного за наложение и отмену запрета, в органы внутренних дел.

То есть зарегистрироваться можно без согласия банка, однако гражданин заранее принимает вероятность того, что впоследствии его регистрация может быть аннулирована на основании законного обращения.

С 2027 года штрафов за просрочку регистрации не будет

Постановлением Президента с 1 января 2027 года также вводятся изменения в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Если правообладатель не обратился в регистрирующий орган в установленный срок, к нему не будут применяться меры административной ответственности. Вместо этого, в зависимости от срока задержки, будет взиматься плата за регистрацию по повышенной ставке.

Новый порядок

Что изменится?

Регистрация в ипотечном жилье

Согласие банка не требуется

Снятие с учета

Может осуществляться на основании предварительно данного согласия

Поздняя регистрация права собственности

Вместо административного штрафа взимается повышенная плата

Дата вступления в силу

Некоторые новые правила — с 1 января 2027 года

Что изменится при продаже унаследованного или подаренного жилья?

Постановление также затрагивает вопрос налогообложения дохода от продажи жилья, полученного в наследство или в дар от близкого родственника.

Срок, установленный для освобождения от налогов при продаже такого жилья, исчисляется не с даты оформления на имя наследника или одаряемого, а с даты государственной регистрации права собственности наследодателя или дарителя. Этот порядок также вводится с 1 января 2027 года.

Какие удобства дает новый порядок гражданам?

Изменение упрощает регистрацию граждан в ипотечном жилье и устраняет необходимость отдельного обращения в банк.

Однако регистрируемому лицу необходимо внимательно изучить установленные условия. Ведь его регистрация может быть аннулирована на основании законного обращения собственника, залогодержателя или уполномоченного органа.

Как вы считаете, создает ли этот новый порядок достаточные удобства для владельцев ипотечного жилья?

УзбекистанПрезидент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В одном из домов Андижана произошел пожарВ одном из домов Андижана произошел пожарСегодня, 20:53Возможность наложения онлайн-запрета на автомобиль и жилье будет создана через МйГовВозможность наложения онлайн-запрета на автомобиль и жилье будет создана через МйГовСегодня, 20:2413-летняя девочка стала матерью: начато расследование13-летняя девочка стала матерью: начато расследованиеСегодня, 20:21На станции «Турон» обрушился потолок: двое пострадавшихНа станции «Турон» обрушился потолок: двое пострадавшихСегодня, 19:45Скончался Абдураззак Орипов, брат Абдуллы ОриповаСкончался Абдураззак Орипов, брат Абдуллы ОриповаСегодня, 18:15После 10 лет ожидания на свет появились тройняшкиПосле 10 лет ожидания на свет появились тройняшкиСегодня, 16:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Абдуқодир Ҳусанов замечен в свадебном кортеже Аббоса Файзуллаева (видео)
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
Древняя традиция на свадьбе Аббоса Файзуллаева: «келин салом» восхитил гостей
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
В Узбекистане дрессированная саранча, выставленная на продажу за миллион сумов, вызвала ажиотаж в сети
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Узбекский мастер создал новую технику из мотоблока и «Жигулей»
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Неожиданный результат: одно одеяло изменило внешний вид целого Оникс!
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
Парень, играющий на дойре в воде, подвергся критике
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
В Бухарском районе нашли пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре